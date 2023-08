Najnowsze flagowce Huawei będą dwukolorowe

Od czasu kiedy Huawei otrzymał embargo na współpracę z amerykańskimi firmami, Chińczycy mają spory problem jeśli chodzi o swoje urządzenia. Przede wszystkim ze względu na to, że posiadacze urządzeń z logiem chińskiego producenta nie mają pełnego wsparcia dla aplikacji z Google Play. Owszem telefony działają pod kontrolą Androida, ale jest to tak właściwie goła wersja pozbawiona chociażby dostępu z aplikacjami między innymi Gmaila czy YouTube. Owszem jest alternatywny sklep już autorski Huawei, ale mimo wszystko nie jest to rozwiązanie w 100% pełne. Dlatego też poziom zainteresowania użytkowników nowymi urządzenia Huawei jest zauważalnie mniejszy. Jednak mimo wszystko Chińczycy nie zrezygnowali z tworzenia nowych rozwiązań czego dowodem jest właśnie najnowszy przeciek dotyczący designu Huawei Mate 60.

Według zdjęć, które pojawiły się w ostatnim czasie w internecie najnowszy flagowiec Huawei Mate 60 będzie miał dwukolorową obudowę, która różnić się będzie fakturą. Zdjęcia same w sobie nie są przesadnie dobrej jakości, ale tutaj Chińczycy będą grali designem na dwa sposoby. Przede wszystkim będziemy mieć dwa kolory. W przypadku wersji beżowej/kości słoniowej na dole pojawia się dodatkowo szarość. Drugi element, który będzie różnicował to wykończenie. Górna część będzie matowa, dolna w połysku. Całość wygląda całkiem ciekawie choć w tej wersji kolorystycznej nie do końca mi odpowiada. W przypadku innych wersji kolorystycznych urządzenia odcienie powinny być bardziej zbliżone do siebie, a główna gra będzie fakturą. Całość oczywiście to są plotki, więc do oficjalnej prezentacji może się jeszcze nieco zmienić.

Jak Wam się podoba design najnowszego flagowca od Huawei? Takie połączenie to ciekawa nowość czy zbędny bajer? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com