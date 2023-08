Kompaktowe flagowce już wkrótce znikną z rynku?

Na początku swojej przygody ze smartfonami działającymi pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem technologia pozwala na przygotowanie relatywnie małych wyświetlaczy. W moim pierwszym smartfonie, czyli HTC Desire był to ekran o przekątnej 3,7 cala, który teraz praktycznie nie jest w żadnym smartfonie spotykany. Chyba, że mówimy o dodatkowym drugim wyświetlaczu. Na przestrzeni tych ponad 10 lat smartfony mocno urosły i aktualnie standardem są telefony około 6,5 cala, dochodzące do 7 cali. Duże smartfony, które nie wszystkim przypadają do gusty w tym mnie, dlatego też szukając dla siebie nowego urządzenia jednym z kryteriów była niewielka przekątna ekranu, a przy tym flagowe bebeszki. Powiem szczerze, że wybór nie był zbyt duży bowiem wśród typów miałem między innymi Samsunga Galaxy S22, Xiaomi 12 czy Asusa Zenfone 9, a to były trzy najmocniejsze rozwiązania z ubiegłego roku w naprawdę kompaktowych rozmiarach. Może się jednak okazać, że tajwański producent zrezygnuje ze swojej flagowe serii Zenfone.

Już od pewnego czasu dochodzą nas wieści od tajwańskiego producenta, że Asus zaczął restrukturyzację swojego działu odpowiedzialnego za komputery. Pojawiły się również informacje o zwolnieniach w ramach tych nowości jakie wprowadza Asus. Jak to będzie w przypadku Asusa Zenfone nie wiemy w tym momencie w 100%, bo pojawiły się konkretniejsze plotki na temat kolejnych ewentualnych zwolnień i modyfikacji planu wydawniczego.

Nie wiemy co konkretnie stanie się z działem mobilnym Tajwańczyków, ale ostatnie słabsze wyniki sprzedażowe urządzeń gamingowych mogą sugerować, że również i ten dział zostanie mocno zmodyfikowany i restrukturyzowany. Czas pokaże, ale najpewniej prędzej czy później otrzymamy odpowiednie potwierdzenie tych doniesień ze stajni Asusa.

Szkoda, że tajwański producent chce zrezygnować z linii Asus Zenfone, taki flagowiec kompaktowych rozmiarów jest naprawdę na wagę złota i po ostatnich testach Zenfone 10 mogę powiedzieć, że to naprawdę kawał dobrego sprzętu. Co sądzicie o poczynaniach tajwańskiego producenta? Czy to dobre posunięcia? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com