Oj to będzie prawdziwa bestia z 24 GB pamięci RAM

Wyścig zbrojeń odnośnie smartfonów i ich producentów trwa w najlepsze i wygląda na to, że na przestrzeni następnych kilku co najmniej lat niewiele się pod tym względem zmieni. OnePlus odkąd wszedł pełną parą na rynek smartfonów stara się tworzyć takie konstrukcje, które bezpośrednio konkurują z największymi graczami, a przy tym nie kosztują fortuny. W tym momencie mogę się przede wszystkim zgodzić z pierwszą częścią, owszem chociażby OnePlus 11 nie odstaje od konkurencji, jednak co do jego ceny mam już mieszane uczucia. Chińczycy torchę inaczej podchodzą w ostatnim czasie do sprawy wydania wersji oznaczonej dodatkowo „+” czy dopiskiem „Pro, Ultra itd., przez co mamy mniej różnych wariantów telefonów, ale jak już się pojawia nowa generacja to z przytupem. Tak właśnie najpewniej będzie w przypadku najnowszego flagowca chińskiego producenta czyli OnePlus 12.

Według przeciekowych danych OnePlus 12 ma zostać wyposażony w najmocniejszej wersji aż w 24 GB pamięci operacyjnej RAM. Dodam, że mój zeszłoroczny Galaxy S22 ma raptem 8 GB pamięci RAM, a plotki sugerują, że Galaxy S24 będą podobnie wyposażone również w 8 GB RAMu. Komputery stacjonarne nawet te z wyższej półki mają 16 GB pamięci RAM, a tutaj mówimy o smartfonie. Czy to trochę sztuka dla sztuki? Pewnie po części tak, bo powiem szczerze, że nie wiem jak wykorzystać taką ilość wolnej pamięci operacyjnej. Działając na kilku aplikacjach równocześnie będzie to naprawdę trudne. Oczywiście do tych 24 GB pamięci RAM nie mogło zabraknąć równie mocnego układu Qualcomma i będzie to najpewniej Snapdragon 8 Gen 3, który oficjalnie zadebiutuje pod koniec bieżącego roku.

Wygląda na to, że OnePlus 12 nie będzie brał jeńców jeśli chodzi o wydajność i jeśli tylko całość będzie bardzo dobrze zoptymalizowana to myślę, że możemy liczyć na jeden z najbardziej wydajnych telefonów dostępnych w sprzedaży. Oczywiście benchmarki, benchmarkami i może się jeszcze wiele rzeczy zmienić do tego czasu, ale z całą pewnością OnePlus będzie pod tym względem mocnym graczem.

