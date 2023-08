Xiaomi Mi Band 8 już w Polsce?

W przypadku urządzeń mobilnych, a szczególnie wearables ostatnie lata to bardzo silnie wzmocniły pozycję smartbandów i smartwatchy. Stały się one bardzo popularne, przede wszystkim opaski, które już w standardzie mają całkiem sporo różnych nowości i funkcji, a kosztują zauważalnie mniej niż nawet podstawowy smartwatch. Dlatego też bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się smart opaski chińskiego producenta – Xiaomi. Mi Bandów mamy już kilka generacji, a już niebawem na polskich sklepowych półkach będzie można znaleźć najświeższą z nich oznaczoną numerem osiem.

Xiaomi Mi Band 8 bo o nim mowa jest już dostępny w Chinach od dobrych kilku miesięcy, ale niestety do tej pory nie był dostępny w Polsce. Pierwsze informacje o dostępności zaczęły się pojawiać na stronach polskich sklepów z elektroniką. Te ustaliły sugerowaną cenę za 199 zł, zważywszy na coraz wyższe ceny na świecie wydaje się to całkiem dobrą ceną. Co do dostępności w zależności od sklepu mamy dwie wersje 4 października lub koniec września. Jak na razie nie mamy informacji, czy powyższe dane będą tymi ostatecznymi i kiedy ostatecznie Xiaomi Mi Band 8 pojawi się w Polsce, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że najnowsze urządzenie od Chińczyków pojai się już bardzo niedługo.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy czekacie na najnowsze urządzenie od chińskiego producenta. 200 zł to dużo czy mało za nową smart opaskę?

Źródło: własne