Lenovo już wkrótce odpowie na Steam Decka oraz Asusa ROG Ally

Jeszcze kilka lat temu pojęcie przenośnej konsolki tak właściwie nie istniało. Owszem wcześniej mieliśmy chociażby Playstation Vita czy kilka innych prób przeniesienia dużych konsol i grania w produkcje AAA w wersji poręcznej i mobilnej. Żadna z tych prób nie przetrwała czasu, chociaż ostatnie dwa lata zdecydowanie pokazały, że sytuacja się zmieniła i kolejni producenci dołączają do wyścigu zbrojeń. Jako pierwszy przetarł szlak Steam Deck. Kolejna duża premiera to ta od tajwańskiego producenta czyli Asus ROG Ally, a na to wygląda, że już wkrótce dołączy kolejny producent Lenovo.

Lenovo Legion Go bo o tym mowa urządzeniu jeszcze oficjalnie nie zostało zaprezentowane, ale pierwsze rendery już teraz mogę nam nieco przybliżyć to jak całość będzie się prezentowała w rzeczywistości. Pierwsze co rzuca się w oczy to podobieństwo do Nintendo Switch – mamy odczepiane kontrolery, z tyłu podstawkę, jednak z drugiej strony pojawia się touchpad podobny do tego ze Steam Decka. Całość wygląda na dosyć potężne urządzenie, które nie wiem jak się będzie sprawowało jako mobilna konsolka, ale liczę mimo wszystko że otrzymamy chociaż namiastkę mobilności.

Jak na razie jedyne co mamy to pierwsze rendery Lenovo Legion Go, więc ciężko jest coś więcej wywnioskować. Jednak do tej pory producenci sprzętu tego rodzaju nie oszczędzali na „bebeszkach” konsolek, wiec będziemy mogli liczyć na to, że odpalimy na nowej konsolce chińskiego producenta wszystkie najważniejsze produkcje aktualnie dostępne w sprzedaży. Osobiście czekam na nieco więcej informacji na temat nowego urządzenia od Lenovo, bo zapowiada się naprawdę ciekawa alternatywa zarówno dla Steam Decka jak i Asusa ROG Ally. Dla nas klientów większa konkurencja to lepsza cena i więcej możliwości wyboru platformy na której chcemy dalej grać.

Czekacie na najnowszą propozycję od Lenovo? Czy tego typu konsole mają rację bytu przy smartfonach i tabletach? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsamrena.com