WhatsApp z dużą ilością nowości

Każda z platform musi się rozwijać, wprowadzać nowe rozwiązania, które zwiększają możliwości swoich aplikacji czy platform. Nie inaczej jest w przypadku największych graczy na rynku czy to Facebooka, Instagrama czy TikToka. Część nowości jest ciepło przyjmowana przez użytkowników, część wręcz oprotestowana, ale mimo wszystko by zwiększać swoje zasięgi każdy musi się rozwijać. Dlatego też cieszą kolejne nowości, które wprowadza gigant WhatsApp w swojej aplikacji. Myślę, że większość użytkowników doceni te zmiany bo wydają się naprawdę przydatne.

Po pierwsze jakość HD

Korzystając różnych platform social media musimy się liczyć z tym, że gdy wysyłamy multimedia do innego użytkownika musimy się liczyć z utratą jakości. Oczywiście jest ona różna w zależności od tego z jakiej platformy korzystamy, ale straty są całkiem spore. Do tej pory WhatsApp degradował w znaczący sposób jakość zdjęć, ale od teraz będziemy mogli się po części przed tym uchronić. Przy przesyłaniu zdjęć do użytkowników możemy teraz wybierać opcję pomiędzy jakością standardową, a HD. Nowości ma być więcej, bowiem będziemy mogli sobie sami generować naklejki dzięki zaprzęgnięciu przez twórców WhatsAppa sztucznej inteligencji. Kolejna nowość znacznie bardziej przydatna w przypadku codziennego korzystania z WhatsApp. Pojawi się opcja dodawania do trwającej rozmowy głosowej kolejnych rozmówców bez konieczności kończenia aktualnej rozmowy.

Jak sami widzicie zmian, które wprowadzi w najbliższym czasie WhatsApp jest co najmniej kilka, a pewnie to nie wszystkie jakie się pojawią w aplikacji. Bowiem powyższe informacje nie wszystkie są oficjalne, a część pochodzi z beta testów wcześniejszych wersji aplikacji czy po prostu z przecieków, które pojawiły się w zagranicznych serwisach technologicznych.

Źródło: gsmarena.com