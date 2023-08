Mamy pierwsze konkrety na tematy Galaxy S24+

Tak właściwie gdy znamy już pełną specyfikację wszystkich najważniejszych telefonów, które pojawiają się do końca roku na sklepowych półkach coraz częściej trzeba „zaglądać” dalej w przyszłość. Stąd też co chwilę pojawiają się pierwsze konkretniejsze informacje na temat przyszłorocznych premier i zdecydowanie na takie informacje czekają fani koreańskiego producenta, który już przygotowuje dla nas kolejne premiery. Mowa w tym wypadku o flagowej linii smartfonów czyli Galaxy S24 i według przeciekowych informacji będziemy mieć trzy urządzenia czyli Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ oraz standardowo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Dzisiaj mamy dla Was pierwsze testy najnowszego środkowego modelu czyli Galaxy S24+. Informacje pojawiły się w Geekbench 6 i wygląda na to, że dają pierwszy obraz tego jak dużo mocniejszy będzie nowy układ Qualcomma od poprzednika. W tym wypadku mówimy o Snapdragonie 8 Gen 3, który najpewniej jeszcze przed końcem bieżącego roku zostanie oficjalnie zaprezentowany przez tajwańskiego producenta. Oczywiście wstępne plotki sugerują, że Koreańczycy będą chcieli wrócić do korzeni i wszystkie smartfony z linii Galaxy S24 będą działały w Europie pod kontrolą układów Samsunga czyli Exynosów. Nie jest to najlepsza informacja, bowiem Snapdragony sprawdzają się po prostu lepiej czego dowodem są tegoroczne flagowce z logiem koreańskiego producenta. Jednak przejdźmy do sedna, jak wygląda sprawa wydajności Snapdragona 8 Gen 3? Oczywiście jest lepiej, w przypadku pojedynczego rdzenia mamy wzrost mocy o około 12%, a wielowątkowa praca to już wzrost o ponad 26%. Wyniki naprawdę dobre, jednak jak to bywa w przypadku testów na urządzeniach przedpremierowych czy referencyjnych może się jeszcze w tym kontekście sporo zmienić. Przy okazji testu w Geekbench 6 wypłynęła jeszcze jedna informacja mniej pozytywna. Po kilku latach implementowania w sowich flagowych smartfonach 8 GB pamięci operacyjnej RAM liczyłem, że 2024 rok przyniesie pod tym względem na plus i pojawią się w końcu modele z 12 GB pamięci RAM w podstawie. Niestety plotki sugerują, że mimo wszystko koreański producent zostanie przy podstawie na poziomie 8 GB. Szkoda, bo konkurencja zdecydowanie nie śpi i bez przeszkód można znaleźć rozwiązania z 16 GB RAMu a nawet 24 GB.

Czy Samsung Galaxy S24+ z Exynosem i 8 GB pamięci operacyjnej RAM ma w ogóle rację bytu w 2024 roku? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com