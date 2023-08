Honor 90 i Honor 90 Lite debiutują w Polsce

Marka Honor z przytupem powróciła do Polski. Mieliśmy nie tak dawno premierę pierwszych rozwiązań w postaci linii Honor Magic 5, którego przedstawiciela Honor Magic 5 Lite w ostatnim czasie miałem testować. Jednak to nie koniec nowości na najbliższy czas, bowiem właśnie dzisiaj pojawiły się w sprzedaży kolejne dwa modele czyli Honor 90 oraz Honor 90 Lite. To przedstawiciele średniopółkowców.

Zacznijmy od podstawowego modelu czyli Honor 90, który został wyposażony w ekran o przekątnej 6,7 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 2664×1200 pikseli. Sercem urządzenia jest układ Qualcomma czyli Snapdragon 7 Gen 1 i w zależności od wersji 8/12/16 GB RAM i 256/512GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi jeszcze bateria o pojemności 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 66 W mocy. Całość uzupełniają potrójny główny aparat 200 Mpx, 12 Mpx ultraszerokokątny i 2 Mpx do głębi, a od frontu 50 Mpx. Całość działa oczywiście pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 13 wraz z autorską nakładką Honor. Honor 90 został wyceniony na 2649 zł i dostępny będzie na stronie producenta oraz przez operatora Orange. Co ważne startowo w promocji dostaniemy za darmo tablet Honor Pad X8 o wartości 1000 zł.

Drugi z modeli to Honor 90 Lite, który różni się od swojego brata kilkoma elementami. Wielkość ekranu pozostaje bez zmian, natomiast sercem urządzenia nie będzie układ Qualcomma lecz MediaTeka czyli Dimensity 6020 wraz z 8 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi ogniwo o pojemności 4500 mAh wraz z szybkim ładowaniem na poziomie 22,5 W. W przypadku aparatów również otrzymujemy ciekawe trio tylko o matrycach 100 Mpx, 5 Mpx oraz makro 2 Mpx a od frontu 16 Mpx jednostkę. Całość podobnie jak Honor 90 działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 13 wraz z autorską nakładką Honor.W przypadku ceny Honor 90 Lite została ustalona na poziomie 1399 zł i tutaj też otrzymamy gratis, ale w postaci Honor Band 7 o wartości około 249 zł.

Źródło: informacja prasowa