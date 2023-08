Cena nowego tabletu Samsunga powala

Ceny rosną i wszystko drożeje, do tego jesteśmy przyzwyczajeni i stało się niestety naszą codziennością i najpewniej szybko nie wrócimy do normalnych poziomów cen, ale swoje za uszami mają również sami producenci. Bowiem coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to producenci niemalże przepakowują stare urządzenia do nowych pudełek i sprzedają jako nowe, oczywiście z wyższą nową ceną. Oczywiście podkoloryzowałem nieco całą sytuację, ale nieraz się zdarzają podobne sytuacje i mam wrażenie że potencjalny klient nabijany jest w butelkę. Tak też się czuję gdy widzę nowe ceny i specyfikację tabletów od koreańskiego producenta z linii Galaxy Tab S9 FE.

Linia urządzeń sygnowanych dopiskiem FE, czyli Fan Edition dedykowana jest osobom, które chcą mieć niemal flagowe urządzenia w dobrej cenie. Pierwsze modele smartfonów czy tabletów od Samsunga z takim dopiskiem były naprawdę ciekawymi rozwiązaniami, jednak już do pewnego czasu sytuacja nieco uległa zmianie i to niezbyt korzystnie. Sercem urządzenia nie jest bowiem flagowy Exynos, lecz średniopółkowy 1380, a dodatkowo cena no właśnie na zagranicznych rynkach to aż 600 dolarów, czyli w Polsce po przeliczeniu na złotówki i dodaniu odpowiednich podatków będzie pewnie przekraczało kwotę 3000 zł. Dodam, że pełnoprawny flagowiec czyli Samsung Galaxy Tab S9 nawet w tej podstawowej wersji kosztuje 3999 zł w Polsce. 1000 zł różnicy, ale mamy już pełnoprawnego flagowca bez żadnych ograniczeń i kompromisów.

Jeśli koreański producent będzie kontynuował swoją politykę cenową, wkrótce się okaże, że warto będzie kupować tylko flagowce, ale do tego trzeba będzie mieć coraz zasobniejsze portfele.

Źródło: gsmarena.com