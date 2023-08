Oppo powraca ze swoimi smartwatchami

Fani smartwatchy tak właściwie dzielą się na dwie grupy. Jedni, którzy poszukują rozwiązań z okrągłą „standardową” kopertą, drudzy którzy wolą takie na modłę Apple Watcha czyli kwadratowe/prostokątne. Rozwiązań na rynku zarówno jednych jak i drugich jest całkiem sporo, choć trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko tych z najwyższej półki działających pod kontrolą Wear OS już tak dużo nie ma. Wśród najbardziej popularnych zdecydowanie można wymienić właśnie Samsunga oraz Oppo. W przypadku tej drugiej firmy pojawiły się pierwsze konkretniejsze informacje dotyczące nowej generacji flagowych zegarków czyli w tym wypadku Oppo Watch 5 Pro. Tak, dokładnie najpewniej chiński producent „przeskoczy” czwórkę na rzecz cyfry pięć. Czy to coś zmienia? Raczej nie, ale może wprowadzić trochę zamieszania w numeracji nowych zegarków od chińskiego producenta.

Największa nowością w porównaniu do poprzednika według przeciekowych informacji będzie brak nowości. Owszem zmiany się pojawiają, ale podobnie jak to ma miejsce w linii Galaxy Watch nie mamy co się spodziewać większych zmian. Po pierwsze w przypadku procesora zasilającego nowy zegarek Oppo nadal będzie to Snapdragon W5 lub maksymalnie Snapdragon W5+. Z przecieków wynika, że największą nowością ma być pojemniejsza bateria o 20 mAh czyli urośnie z 550 mAh do 570 mAh i raczej przy codziennym korzystaniu z zegarka ta różnica nie będzie w ogóle odczuwalna. Zegarek jak poprzednik ma działać pod kontrolą Wear OS.

Jak sami widzicie zmiany jakie wprowadzi najnowsza generacja zegarków od chińskiego będą jedynie kosmetyczne, które dla przeciętnego użytkownika w ogóle nie będą odczuwalne. Czy w takim warto będzie się zainteresować najnowszymi smartwatchami od Oppo? Czas pokaże, gdy oficjalnie zadebiutują na sklepowych półkach, ale widać, że na rynku smart zegarków przyszedł czas mocnej stagnacji i niewiele się zmienia już od dobrych kilku lat. Szkoda, bo mimo wszystko wydaje się to rynek relatywnie młody i mocno chłonny, ale nowości w tym zakresie jest jak na lekarstwo.

Źródło: gsmarena.com