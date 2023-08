Nothing szykuje dla nas sporą niespodziankę

Mimo iż się wydaje, że na rynku urządzeń mobilnych nie ma już miejsca dla nowych producentów to nadal pojawiają się nowe rozwiązania. Owszem część z nich po prostu wydaje się nowa chociażby ze względu na fakt, że nie są dostępne w Polsce, ale na świecie czy w reszcie Europy marek jest zauważalnie więcej, choć działa również to i w drugą stronę. Jednak dzisiaj mam dla Was zupełną nowość, która dopiero co zadebiutuje na sklepowych półkach.

W Polsce marka Nothing tak właściwie raczkuje, głównie są to telefony, które kojarzą technologiczni geekowie, wynika to z kilku elementów. Po pierwsze nie mamy zbyt wielu rozwiązań dostępnych w sprzedaży, a te które już są nie należą do najtańszych. Jednak niebawem ma się to zupełnie zmienić. Nothing właśnie zapowiedziało, że startują z kolejnym projektem jakim jest submarka CMF by Nothing. Dla kogo będzie ta nowa submarka urządzeń brytyjskiego producenta? Przede wszystkim dla tych, którzy szukają ciekawych urządzeń w niższej cenie. Do tej pory Nothing Phone to był wydatek ponad 3000 zł, w przypadku nowej submarki ma być zauważalnie taniej, choć jak mówią pierwsze plotki urządzeniem, które ma debiutować pod tym szyldem z będzie smartwatch i możliwe słuchawki ze wsparciem dla ANC. Oczywiście jak na razie nie są to jeszcze oficjalne informacje i jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać na ich potwierdzenie, ale myślę że nastąpi to szybciej niż później. Choć już sprawa potwierdzenia będzie dotyczyć przede wszystkim ich specyfikacji. Czy w takim razie dostaniemy również w tym roku smartfon z logiem CMF by Nothing? Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni brytyjskiego producenta.

Jak Wy się zapatrujecie na kolejną submarkę nowego producenta? Jest jeszcze miejsce na rynku na CMF by Nothing? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com