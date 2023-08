Techland sprzedany!

W Polsce jeśli chodzi o studia zajmujące się tworzeniem gier czy to mobilnych czy to w wersji na komputery osobiste i konsole, nie jest przesadnie dużo, ale na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydowanie ich ilość wzrosła. Jednak takie, które są szeroko znane szerokiej publiczności raczej nie jest zbyt wiele i zdecydowanie wśród nich znajdują się dwa studia – warszawski CD Projekt Red, a także wrocławski Techland. W przypadku tego drugiego studia największą popularnością cieszyły się dwie serie gier. Dead Island (Wrocławianie byli odpowiedzialni tylko za pierwszą część tej produkcji), a także Dying Light, której doczekaliśmy się dwóch części. Do tej pory cała firma była w polskich rękach prezesa i założyciela Pawła Marchewki. Jednak ni z gruchy ni z pietruchy pojawiła się informacja, że Tencent wykupił pakiet większościowi Techlandu.

Temcent to chiński gigant, który w swoim portfolio ma całkiem sporo różnych produkcji. Według oficjalnych informacji prasowych, które do nas docierały prezes Paweł Marchewska nadal pozostaje na swoim stanowisku, a dodatkowo firma nadal ma cały czas swoją wolność twórczą. Powiem szczerze, że oczywiście czas pokaże jak to będzie się kształtowało na przestrzeni następnych kilku lat, ale możliwe, że będziemy mieć kolejne ciekawe produkcje dopompowane pieniędzmi giganta bo nie zapomniijmy, że Techland aktualnie ma w produkcji kilku tytułów, a tak właściwie o nic nic wiemy prócz tego że powstają. Z drugiej strony może się okazać, że Tencent bardziej „namiesza” w strukturze firmy i wolności twórczej i będziemy również otrzymywa koljne produkcje, które nie będą znane pod względem struktury i działania do czego przyzwyczaił nas sam Techland.

Ciekawy jestem jak sytuacja się rozwinie w najbliższym czasie. Co sądzicie o takim przejęciu? Kolejny będzie CDProjekt? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa