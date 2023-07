One UI 6.0 na Androidzie 14 wkrótce będzie dostępny dla użytkowników!

Dobrze jeszcze kurz nie opadł po ostatniej premierze najnowszych urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta, a mamy dla Was kolejne dobre informacje dla użytkowników urządzeń z tego obozu. Po pierwsze Samsung już od dłuższego czasu działa bardzo mocno w stronę wsparcia aktualizacyjnego dla swoich urządzeń, dzięki czemu jako jeden z nielicznych daje długie bo nawet trzyletnie wsparcie dla smartfonów i tabletów. Po drugie urządzenia, które teraz pojawiły się na sklepowych półkach mowa w tym wypadku przede wszystkim o Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5 działają pod kontrolą Androida 13 i One UI w wersji 5.1.1. Jednak już niedługo pojawi się wersja beta następcy tej wersji oprogramowania i przy okazji samego systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Mowa w tym momencie oczywiście o Androidzie 14 oraz One UI 6.0. Jak na razie „czternastka” nie pojawiła się w stabilnej wersji, stąd beta testy oprogramowania, ale Ci z Was, którzy nie mogą doczekać się debiutu nowej generacji systemu mam dobre wieści.

Według informacji, które pojawiły się w internecie już 2 sierpnia czyli w kolejną środę dla osób, które zapiszą się do testów One UI 6.0 i Androida 14 będą mogli pobrać najnowszą wersję oprogramowania dedykowaną tegorocznym flagowcom czyli Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra. Nie jest to żadne nowum, do tej pory Koreańczycy zaczynali proces aktualizacji od najnowszych flagowych modeli, a później sukcesywnie update pojawiał się na kolejnych urządzeniach i tutaj pewnie będzie tak samo. Co ważne Samsung nie zapomina o posiadaczach również tańszych rozwiązań, bo tydzień później czyli 9 sierpnia ruszą beta testy dla posiadaczy Samsunga Galaxy A32 oraz Galaxy A54.

Jak na razie o samej becie i nowościach, które ma wprowadzić nowa nakładka One UI 6.0 nie wiemy nic więcej. Najpewniej część nowości zostanie odkrytych przy okazji wyjścia wersji beta, choć znając życie od razu wszystkiego nie dostaniemy wyłożonego na tacę. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy czekacie na One UI 6.0 i Androida 14 na swoich urządzeniach od koreańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com