Wiemy jak będzie nazywał się nowy składany telefon od OnePlusa

OnePlus to firma, która od pewnego czasu ściśle współpracuje z innym chińskim producentem urządzeń mobilnych Oppo. Po takiej współpracy najczęściej użytkownicy obawiają się, że urządzenia które będą tworzone przez jednych jak i drugich będą wiernymi kopiami między poszczególnymi modelami. W praktyce jednak nie do końca te obawy się sprawdziły się, bowiem Oppo pozostało sobą, a OnePlus też ma swoje cele i urządzenia. Jednak w przypadku nadchodzącego składanego urządzenia od chińskiego producenta może być nieco inaczej.

We OPEN when others FOLD — OnePlus (@oneplus) July 26, 2023

Po pierwsze według wcześniejszych plotek najnowszy składany model będzie bazował na „platformie” Oppo Find N3. Najpewniej wersja przeznaczona Oppo będzie tylko i wyłącznie dla rynku chińskiego, natomiast pozostałe rynki otrzymają telefon z logiem OnePlus. Są to na razie plotki, ale jeszcze może się sporo pod tym względem zmienić. Jednak już oficjalnie można powiedzieć, że chiński producent przedstawił nazwę swojego najnowszego urządzenia. Tym razem OnePlus pójdzie swoją ścieżką jeśli chodzi o nazewnictwo „składaków”. Według tego najnowszy smartfon OnePlus to po prostu OnePlus Open.

W przypadku tego modelu od chińskiego producenta liczyłbym przede wszystkim na świetną, topową specyfikację, która ma wszystko do czego przyzwyczaiła nas konkurencja. Sercem telefon będzie Snapdragon 8 Gen 2, do tego dojdzie co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Zewnętrzny ekran to 6,3 cala, drugi większy to 7,8 cala, oba powinny działać z odświeżaniem 120 Hz. Liczę mimo to, że OnePlus nie spocznie na laurach i również dorzuci jakieś inne ciekawe rozwiązania, które wyróżnią ten telefon spośród innych składanych smartfonów.

Źródło: gsmarena.com