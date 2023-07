Xiaomi Pad 6 w Polsce

Po wczorajszych premierach nieco opadł kurz, dzięki czemu zaczynają się pojawiać kolejne informacje związane z nowościami, które w najbliższym czasie będą się pojawiać na naszych rodzimych półkach sklepowych. Co prawda Xiaomi Pad 6 to nie jest najnowszy model, bowiem swoją premierę oficjalną miał już kilka miesięcy temu w Chinach, jednak w Europie pojawił się raptem kilka tygodni temu. Stąd dosyć niespodziewana informacja, że właśnie Xiaomi Pad 6 zmierza do Polski.

W sklepie internetowym mi.com pojawiła się karta produktu właśnie na najnowszy tablet chińskiego producenta. Mowa oczywiście o Xiaomi Pad 6, którego notabene nie da się zamówić ze strony, ale mamy więcej szczegółów na temat ceny urządzenia. W Polsce tablet ten będzie dostępny jak na razie tylko w jednej wersji czyli z 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nie jest to przesadnie dużo, zarówno jednej jak i drugiej pamięci, ale powinna wystarczyć do codziennego działania. Model ten został w Polsce wyceniony na 1899 zł, jest to więcej niż poprzednik, choć może jeszcze wystartuje specjalna przedpremierowa oferta.

Co do samego urządzenia mamy do czynienia z dużym 11 calowym ekranem, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 2880×1800 pikseli. Sercem urządzenia jest z kolei Snapdragona 870 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo zyskujemy 13 Mpx aparat na pleckach tabletu oraz 8 Mpx na froncie. Bateria jest również całkiem pojemna bo 8840 mAh, którą można ł adować przy pomocy technologii szybkiego ładowania do 33 W. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 13 wraz z autorską nakładką Xiaomi czyli MIUI w wersji 14. Jak Wam się podoba najnowsza propozycja od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: własne