Samsung prezentuje odświeżoną rodzinę tabletów Galaxy Tab S9

Na deser jeśli chodzi o dzisiejsze premiery mam dla Was informacje na temat odświeżonej gamy tabletów koreańskiego producenta. Zmian w porównaniu do poprzedniej generacji nie ma szczególnie dużo i tak właściwie trzon całej rodziny stanowią trzy modele w różnych wariantach pamięciowych i kolorystycznych czyli Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ oraz Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Co do podstawowych zmian jakie doczekały się nowe tablety koreańskiego producenta to przede wszystkim nowy stosowany we flagowych smartfonach ekran Dynamic AMOLED 2X, zarówno w najtańszej jak i najdroższej wersji on występuje z różnymi przekątnymi idąc od najmniejszego 11 cali, 12,4 cala oraz 14,6 cala. Kolejną nowością jest nowy układ czyli Snapdragon 8 Gen 2, dodatkowo mamy również wodoodporność z certyfikatem IP68. Dodam również, że we wszystkich wariantach również rysik S-Pen zyskał wodoodporność, więc nie trzeba będzie się martwić o jego zalanie. Dla tych, którzy zastanawiają się nad zakupem wersji z 5G mam dobrą wiadomość pojawia się również wsparcie dla technologii eSIM. Zmian nie ma zbyt dużo, ale na pewno są na spory plus, przede wszystkim najwięcej zyskuje podstawowy model Galaxy Tab S9, który przeskakuje ze zwykłego ekranu TFT na rzecz Dynamic AMOLED 2X. Różnica pod tym względem jest naprawdę znacząca.

Jak wygląda sprawa ceny i dostępności urządzeń? Tutaj Samsung nie wyłamał się w porównaniu do poprzednich dzisiaj zaprezentowanych urządzeń. Przedpremierowo możemy zamówić urządzenia jeszcze dzisiaj i przedsprzedaż trwa do 10 sierpnia do godziny 23:59. Jeśli chodzi o warianty kolorystyczne to mamy tak właściwie dwa bez różnicy jeśli chodzi o konkretny model czyli szary i beżowy.

Samsung Galaxy TAB S9

S9 Wi-Fi 8/128 – 3999 zł

S9 Wi-Fi 12/256 – 4699 zł

S9 5G 12/256 – 5399 zł

Samsung Galaxy TAB S9+

S9+ Wi-Fi 12/256 – 4999 zł

S9+Wi-Fi 12/512 – 5699 zł

S9 5G 12/256, 6399 zł

Samsung Galaxy TAB S9 Ultra

S9 Ultra Wi-Fi 12/256 – 5999 zł

S9 Ultra Wi-Fi 12/512 – 6699 zł

S9 Ultra Wi-Fi 16/1 TB – 7999 zł

S9 Ultra 5G 12/512 7399 zł

S9 Ultra 5G 16/1 TB 8699 zł

Jak sami widzicie wariantów całej rodziny urządzeń Galaxy Tab S9 jest sporo, ale powiem szczerze, że mimo wysokich cen część jest mniejsza niż w poprzedniej generacji.

Źródło: własne