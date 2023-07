Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Samsung Galaxy Z Flip 5 oficjalnie zaprezentowane – znamy ceny i dostępność!

Mamy środek wakacji, a producenci sprzętu mobilnego nie patyczkują się z nami co chwile prezentując nowe urządzenia. Właśnie przed chwilą na konferencji koreański producent zaprezentował światu całą gamę nowych rozwiązań czyli Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, rodzinę Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic i nowe tablety z linii Galaxy Tab S9. Urządzeń sporo, choć już zupełnie nowych rozwiązań zauważalnie mniej. Pierwsze wrażenia z przedpremierowego eventu Samsunga znajdziecie pod tym linkiem. W poniższym newsie znajdziecie bardziej suche informacje o dostępności i cenach poszczególnych urządzeń.

Samsung Galaxy Z Fold 5

To pierwsze nowości ze stajni koreańskiego producenta. W przypadku pierwszego z modeli mamy do czynienia raczej kosmetyką i drobnym odświeżeniem całego modelu. Jest lżejszy i nieco cieńszy od poprzednika, dodatkowo zyskaliśmy najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 2, do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz w zależności od wersji 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej. Ekrany pod względem wielkości nie uległy zmianom nadal jest to odpowiednio 7,6 cala oraz 6,2 cala wykonane w technologii Dynamic AMOLED 2X. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4400 mAh wraz z ładowaniem do 25 W. W przypadku aparatu również zmian nie notujemy jest to trio 50 Mpx, 12 Mpx oraz 12 Mpx, a całość działać będzie pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13 wraz z autorską nakładką koreańskiego producenta OneUI 5.1.1. Na koniec najważniejsze czyli cena i dostępność. Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie dostępnych w trzech wariantach12/256, 12/512, 12/1TB i kosztować będzie odpowiednio 8799 zł , 9399 zł oraz 10399 zł. Pod względem kolorystycznym będziemy mieć w czym przebierać, bo podstawowo otrzymamy wersję beżową, czarną oraz błękitną, natomiast online w sklepie Samsunga dodatkowo szarą oraz niebieską. Przedsprzedaż właśnie ruszyła i potrwa do 10 sierpnia do końca dnia. W przedsprzedaży będzie można kupić ten model w wyższej wersji pamięciowej w cenie niższej, natomiast wersja 1 TB to zniżka 600 zł. Jest też dodatkowo opcja odkupu telefonu wcześniejszego i tutaj zyskać możemy do 3200 zł w zależności od tego jaki telefon oddamy.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Kolejną nowością jest Samsung Galaxy Z Flip 5 i tutaj największą nowością jest większy zewnętrzny ekran. Urósł on do 3,4 cala, wewnętrzny ekran bez zmian czyli 6,7 cala. Kolejną nowością jest nowy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, do tego w zależności od wersji mamy 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nowością jest też mniejszy zawias, dzięki któremu po złożeniu telefonu nie mamy wolne przestrzeni pomiędzy jedną jak i drugą częścią ekranu. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 3700 mAh i zestaw dwóch aparatów po 12 Mpx. Przejdźmy do meritum czyli właśnie cen i dostępności model z 8 GB RAM i 256 GB ROM kosztować będzie 5599 zł, natomiast wersja z 512 GB ROM to już koszt 5999 zł. Wariantów kolorystycznych będzie sporo bo beżowy, miętowy, grafitowy oraz fioletowy, a w przypadku wersji online dodatkowo szary, niebieski, zielony i żółty. Telefon podobnie jak Galaxy Fold 5 będzie dostępny w programie wykupień i promocji z wyższą pamięcią wewnętrzną. Przedsprzedaż trwa do 10 sierpnia 2023 do godziny 23:59.

To jest tylko część dzisiejszych premier. Warto zaglądać na bloga, bowiem lada moment pojawią się kolejne wpisy dotyczące dzisiejszych premier.

Źródło: własne