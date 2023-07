Samsung Galaxy Watch 6 i Samsung Galaxy Watch 6 Classic oficjalnie zaprezentowane – znamy ceny i dostępność

Nowe zegarki Samsunga to premiera na którą w ostatnim czasie czekałem najbardziej. Po mniej udanych, nieco odgrzewanych kotletach z poprzedniej generacji przyszła kolej na faktyczne nowości. Co prawda nie jest to rewolucja, ale można powiedzieć, powrót do korzeni. Bowiem po rocznej przerwie powraca wersja Classic z obrotowym pierścieniem.

Zacznijmy od początku po pierwsze podstawowy model czyli po prostu Samsung Galaxy Watch 6 będzie występował w dwóch wariantach wielkościowych czyli 40 mm, 44 mm. Co daje ekrany odpowiednio 1,31 cala oraz 1,47 cala W przypadku tych modeli zmniejszy się zauważalnie ramka wokół wyświetlacza, dzięki czemu mimo iż gabarytowo nie zmieniają się urządzenia to mimo wszystko ekrany mamy większe. Na żywo całość wygląda naprawdę nieźle. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wersji Classic tutaj mamy warianty 43 mm i 47 mm, i obrotowy pierścień jest zauważalnie smuklejszy. I tutaj ekrany również 1,31 cala i 1,47 cala. Nowością jest również nowy Exynos tym razem W930 wykonany w procesie 5 nm i taktowaniu 1,4 GHz, do tego dochodzi 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Niezależnie od wariantu bebeszki pod tym względem się nie różnią w żaden sposób. W przypadku baterii również widzimy progres, mamy w mniejszej wersjach zarówno zwykłym jak i Classic 300 mAh baterię, a w większej 425 mAh, do tego dochodzi jeszcze szybsze ładowanie indukcyjne.

Przejdźmy do cen i dostępności, podobnie jak w przypadku nowych urządzeń składanych przedsprzedaż zaczyna się już dzisiaj i potrwa do 10 sierpnia 2023 do godziny 23:59. Będzie też możliwość odkupu lub 450 zł na kartę mobilną. Co najważniejsze cena wersja Wi-Fi 40 mm to 1499 zł natomiast 44 mm to 1599 zł . Classic 43 mm to koszt 1899 zł, a większy brat 47 mm 2049 zł. W przypadku wersji LTE to z kolei koszt odpowiednio za zwykłą wersję 1699 zł i 1849 zł, natomiast Classic 2149 zł i 2299 zł. W gratisie przedsprzedażowym będzie można znaleźć dodatkowo pasek materiałowy. Wersje kolorystyczne podstawowego Galaxy Watch 6 to czarny, srebrny oraz złoty, Galaxy Watch 6 Classic to tylko dwa warianty czyli srebrny i czarny.

Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem jak Wam się podobają nowości, które zaprezentował dzisiaj koreański producent?

Źródło: własne