Redmi Note 12 Pro+ – test

W ostatnim czasie przez moje recenzenckie ręce przewinęło się całkiem sporo różnej maści smartfonów, a wśród nich znalazły się urządzenia w bardzo podobnej półce cenowej czyli w widełkach 2000-2400 zł czyli POCO F5, realme 11 Pro+ oraz właśnie testowany przeze mnie redmi Note 12 Pro+. Jak najnowszy flagowiec ze średniej półki prezentuje się na tle bezpośredniej konkurencji? Czy warto jest zakupu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak przystało na telefon w takiej półce cenowej pudełko wykonane jest z grubego kartonu, które podobnie jak pozostałe urządzenia chińskiego producenta została zachowana w kolorze białym wraz z wizualizacją samego urządzenia na froncie. Co znajdziemy w środku? Prócz samego telefonu oczywiście mamy jeszcze kabel USB typu C wraz z ładowarką oraz proste silikonowe etui. Zestaw jest pełny bez większych braków. Owszem do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze zestawu słuchawkowego, ale taki brak to już standard wśród mobilnych urządzeń i musimy się do tego przyzwyczaić. Co do jakości poszczególnych elementów zestawu nie mam uwag. Wszystkie są wykonane z materiałów dobrej jakości i nie ma mowy by coś skrzypiało czy uginało się pod większym naciskiem.

Jeśli chodzi o specyfikację Redmi Note 12 Pro+ to otrzymujemy mocnego średniopółkowca, czasem pada też określenie flagowiec ze średniej półki cenowej. Powiem szczerze, że takie określenie jest jak najbardziej trafne, bo tak na dobrą sprawę pod względem osiągów czy ogólnego designu szczególnie nie odbiega od telefonów z półki wyżej. Sercem telefonu jest układ MediaTeka czyli Dimensity 1080, do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Otrzymujemy również duży 6,67 calowy ekran AMOLED pracujący z rozdzielczością 2400×1800 wraz z podwyższonym odświeżaniem 120 Hz. Specyfikację uzupełnia potrójny główny aparat – główny 200 Mpx, 8 Mpx ultraszerokokątny i 2 Mpx makro. Od frontu jeszcze mamy 16 Mpx oczko. Producent zaimplementował również ogniwo o pojemności 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 120 W. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Telefony Xiaomi czy submarki Redmi pod względem designu są dosyć stonowane i raczej nie wychodzą poza aktualne standardy. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego mocnego średniopółkowca. Mowa oczywiście o Redmi Note 12 Pro+, który nie należy do najmniejszych urządzeń. Mamy do czynienia z dużym i dosyć ciężkim urządzeniem. Choć z drugiej trony coraz częściej musimy się już do takich standardów przyzwyczajać. W przeciwieństwie do realme 11 Pro_ nie mamy tutaj zakrzywionego ekranu. Jedynie prosta bryła bez większych udziwnień. Ekran jest nieco wystający z krawędzi urządzenia, przez co cała konstrukcja jest grubsza niż się pierwotnie wydaje. Inna sprawa, ze w przypadku tej wersji kolorystycznej czyli białej dominuje połączeni szkła z plastikową ramką. Co do jakości tych elementów nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Nie było mowy by cokolwiek się uginało nawet przy większym nacisku. Oczywiście na pleckach telefonu nie mogło zabraknąć całkiem sporej wyspy na aparaty, która też zauważalnie wystaje z całej bryły urządzenia. Telefon prze szklane plecki w połysku jest dosyć śliski i przy codziennym korzystaniu z niego mogą pojawić się problemy z przypadkowym jego wyślizgnięciem się.

Od frontu otrzymujemy wcześniej wspomniany całkiem spory ekran o przekątnej 6,7 cala. Centralnie przy górnej krawędzi znaleźć można przedni obiektyw aparatu, a tuż nad nim głośnik do rozmów. Jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Idąc od dolnej znajdziemy na niej tackę na karty SIM, obok wyjście USB typu C, a także głośnik multimedialny. Vis a vis producent zaimplementował wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Obok drugi z głośników, a także drugi z mikrofonów i port podczerwieni. Lewa krawędź urządzenia pozbawiona jest wszelkich dodatków. Natomiast prawa to od góry idąc dwa fizyczne klawisze. Pierwszy służy regulacji głośności. On też zauważalnie bardziej wystaje z całej bryły urządzenia. Natomiast drugi z nich to klawisz power, z którym jest również zintegrowany fizyczny czytnik linii papilarnych. Plecki urządzenia to przede wszystkim wcześnie wspomniana przeze mnie wyspa na aparaty wraz z diodą doświetlającą LED. Całość pod względem wykonania i designu jak najbardziej może się podobać, choć trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to najmniejszy dostępny telefon na naszych rodzimych półkach sklepowych.

Ekran

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił całkiem spory, bo 6,67 calowy AMOLED, który jest nieco wyżej usytuowany co potęguję grubość całego urządzenia. Wygląda to dosyć przeciętnie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie ekranu mamy firmowo naklejoną folię ochronną, co też można zaliczyć na plus. Wyświetlacz pracuje w rozdzielczości Full HD+ wraz z wyższym 120 Hz odświeżaniem ekranu. Tak na dobrą sprawę nie mam się do czego przyczepić. Jakościowo wyświetlany obraz to wysoka półka, zarówno jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, jak jego maksymalną i minimalną jasność. Oczywiście to flagowców jeszcze brakuje, ale jeśli chodzi o mocną średnią półkę Redmi Note 12 Pro+ nie ma się czego wstydzić w porównaniu do konkurencji. Mamy też również „Ekran zawsze włączony”, który działa również dobrze. Choć opcję mamy tylko włączenia 10 sekund po włączeniu, stuknięciu w ekran. Oczywiście możemy go odpowiednio personalizować, choć opcji nie jest przesadnie dużo. W przypadku reakcji na dotyk również nie mam większych zastrzeżeń. Telefon szybko reaguje na wszelkie polecenia. Pod względem ekranu nie mam większych uwag. Całość sprawdza się na co dzień bardzo dobrze i w żaden sposób nie odstaje od konkurencji.

Bateria

Standardowo zaimplementowano ogniwo o pojemności 5000 mAh, czyli dokładnie tak samo jak POCO F5 czy realme 11 Pro+. Szybkość ładowania również nie odstaje od konkurencji, bo mamy tutaj bagatela 120 W. Jednak jak wygląda działanie na co dzień? Przy tych parametrach bez większych problemów telefon działa około półtora dnia, a jak się trochę bardziej postaramy to bez większych przeszkód otrzymamy 2 dni pełnego działania. Tym bardziej, że ładowanie urządzenia w maksymalnych prędkościach trwa tylko nieco ponad 20 minut od 0 do 100%. Możemy również ładować telefon w wolniejszym trybie, który ma być mniej niszczący dla samego urządzenia i wówczas cały proces zamkniemy w nieco ponad pół godziny. Jest to naprawdę świetny wynik, ale warto nadmienić, że telefon zauważalnie się wówczas grzeje. Oczywiście w zestawie wraz z innymi akcesoriami mamy ładowarkę z kompatybilnym szybkim ładowaniem 120 W.

Aparat

W przypadku Redmi Note 12 Pro+ chiński producent zaserwował nam potrójny główny aparat. Główna jednostka to 200 Mpx ze światłem i wielkością matrycy f/1.65 oraz 1/1.4″, 2.24 μm. Drugie oczko to 8 Mpx ultraszerokokątny o światle f/2.2 i kącie 119°. Na koniec pozostało makro 2 Mpx i świetlne f/2.4. Jak sami widzicie do naszej dyspozycji oddano naprawdę ciekawy zestaw aparatów. Jednak tak właściwie główny robi większość pracy. Makro i ultraszerokokątny to raczej dodatek, któremu do głównego dania zauważalnie brakuje. 200 Mpx matryca wypada pod tym względem znacznie lepiej, bo zdjęcia przy dobrym świetle są pełne szczegółów. Do tego kolory są dobrze odwzorowane. Tak jak wspomniałem wcześniej pozostałe dwa oczka, a w szczególności makro robią gorsze zdjęcia. W przypadku nagrywania filmów jest ok, mamy możliwość nagrywania w jakości 4K, więc to jest już plusem. Pod względem fotograficznym Redmi Note 12 Pro+ wypada poprawnie. Nie mamy tutaj jakiś specjalnych fajerwerków, ale myślę że do codziennych zadań w zupełności wystarczy. Galerię zdjęć i filmów przygotowanych przy pomocy Redmi Note 12 Pro+ znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

W przypadku najnowszego flagowego średniaka Xiaomi nie szczególnie się wysiliło w kwestii oprogramowania, bo telefon działa jeszcze pod kontrolą Androida 12 czyli wersji sprzed blisko dwóch lat. Trochę nieaktualna wersja chociażby ze względu, że wszystkie najważniejsze premiery odbywają się już przy działaniu najnowszej stabilnej wersji czyli 13. Sytuację nieco ratuje MIUI w najświeższej odmianie czyli 14, ale jeśli chodzi o pakiety bezpieczeństwa mamy je datowane na kwiecień bieżącego roku. Zakładając, że piszę tę recenzję już w lipcu nie jest to najświeższy możliwe oprogramowanie. Szkoda, że producent w szczególności zaniedbał odpowiedniego update, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Xiaomi nadrobi zaległości i wyda odpowiednią łatkę.

W przypadku oprogramowania dodatkowego jest trochę dodatkowych elementów i aplikacji, ale na szczęście nie jest jakaś ogromna ilość. To co dosyć niechlubnie wyróżnia same Xiaomi i MIUI to reklamy, które pojawiają się w samym oprogramowaniu i nakładce, ale na szczęście w większości wypadków nie są one inwazyjne czy bardzo przeszkadzające przy codziennym korzystaniu z telefonu.

Czytnik linii papilarnych

W przypadku Redmi Note 12 Pro+ mamy do czynienia z czytnikiem linii papilarnych zintegrowanym z fizycznym klawiszem power. Jest to rozwiązanie wygodne, choć osobiście wolę mieć czytnik pod wyświetlaczem. Sam działa bez większych problemów, i szybko odblokowuje ekran, ale trzeba z drugiej strony wziąć pod uwagę lokalizację przycisku i ogólne jego działanie. Po przyłożeniu do czytnika palca ten został bardzo szybko odblokowany, bez zbędnej zwłoki. Z kolei jeśli chodzi o sam sposób konfiguracji nie mam żadnych uwag. Przebiega on w bardzo standardowy sposób. Poprzez skan odcisku palca powtarzany kilkunastokornie. Szkoda, że Xiaomi nie zdecydowało się na zaimplementowanie czytnika pod ekranem, ale widać musiał w którymś miejscu ciąć koszty i w tym wypadku padło na czytnik.

Multimedia

Telefon jak przystało na średniopółkowca dostarcza nam całkiem sporo dobrych elementów związanych z multimediami. Po pierwsze mamy całkiem dobry wyświetlacz AMOLED z 120 Hz odświeżaniem. Jest notch, ale tego w tym momencie ciężko się pozbyć. Z drugiej strony mamy głośniki stereo, które grają przyzwoicie, choć przy wyższej głośności potrafią rzęzić. Plusem dla fanów przewodowych słuchawek jest fakt, że Redmi Note 12 Pro+ wyposażono w wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a to już się znaczniej rzadziej zdarza. Xiaomi nie zdecydowało się na jakieś szczególne potraktowanie swojego średniopółkowca, co daje przyzwoity wynik, ale nie wyróżnia się na tle podobnych rozwiązań w tej samej półce cenowej. Jak to mówią jest dobrze, ale bez szału.

Wydajność oraz gry

W Redmi Note 12 Pro+ znajdziemy układ MediaTeka Dimensity 1080 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Taki duet to całkiem wydajny zestaw, który bez przeszkód będzie działał płynnie przez dłuższy czas, i faktycznie podczas testów nie miałem większych problemów z płynnym działaniem urządzenia. Co ważne również podczas grania większych problemów nie odnotowałem. Telefon na szczęście nawet pod większym obciążeniem szczególnie mocno się nie nagrzewa co jest ok. Z drugiej jednak strony mamy naprawdę wydajny układ MediaTeka, choć tak na dobrą sprawę całość wygląda bardzo podobnie do konkurencji. Jeśli chodzi o mój zestaw growy, który testuję przy ich pomocy nowsze i starsze smartfony czyli Diablo Immortal oraz Genshin Impact obie produkcje działały bez większych problemów na maksymalnych ustawieniach. Wyniki benchmarków możecie znaleźć poniżej.

Łączność

Chińczycy w przypadku swojego najnowszego średniopółkowca mamy do czynienia z potężnym zestawem modułów łączności bezprzewodowej począwszy od 5G, przez NFC poprzez Wi-Fi. Każdy z tych modułów nie stwarzał dodatkowych problemów podczas testów. Reagowały na nasze połącznie interntu. Poszczególne moduły również nie stwarzały dodatkowych problemów. W przypadku jakości połączeń również niemal bez zastrzeżeń. Zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać bardzo dobrze.

Podsumowanie

Redmi Note 12 Pro+ to urządzenie, które oferuje naprawdę dobre bebeszki w dobrej cenie. Choć powiem szczerze, że konkurencja jest naprawdę bardzo mocna i chociażby realme 11 Pro+ czy POCO F5 również stanowi ciekawą i mocną alternatywę dla tego telefonu.