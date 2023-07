Playstation 5 już wkrótce w specjalnej edycji

Od lat są dostępne różne specjalne edycje sprzętu technologicznego. Mam tutaj przede wszystkim na myśli rozwiązania mobilne, choć również fani konsol i gamingu będą otrzymywali specjalne pady, konsole itd. Najczęściej ograniczały się one jedynie do modyfikacji wyglądu urządzenia, a same bebeszki pozostawały bez zmian. Tak jest właśnie w przypadku specjalnej edycji najnowszej konsoli Playstation 5, która do tej pory nie doczekała się zbyt wielu tego typu rozwiązań. Dlatego też tym bardziej warto się zaznajomić z najnowszą odsłoną PS5 dedykowaną fanom Spider-Mana.

Bo właśnie wszystko kręci się wokół premiery najnowszej gry ze studia Insomniac Games, czyli Spider-Man 2, która zadebiutuje tylko i wyłącznie na nowej generacji konsol w październiku bieżącego roku. Przy okazji nadchodzącej premiery Sony przygotowało właśnie limitowaną edycję konsoli Playstation 5. Całość na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę ciekawie i nawiązuje do motywu związanego z Venom największym przeciwnikiem superbohatera w nadchodzącej produkcji. Przedsprzedaż na limitowaną edycję konsoli ruszy już 28 lipca, choć nie mamy pewności jak będzie sprawa wyglądać w Polsce. Co ważne nie trzeba kupować całej konsoli by móc cieszyć się z konsoli ze Spider-Manem. W sprzedaży również powinien osobno pojawić się pad oraz specjalne panele, które będzie można samodzielne wymienić w naszej konsoli.

Cóż powiem szczerze, jak sama konsola niekoniecznie przypadła mi do gustu, tak moje pajęcze serce bije szybciej gdy zobaczyło pada. Jak tylko pojawią się szczegółowe informacje na temat dostępności paneli, pada oraz samej konsoli damy znać w kolejnym wpisie. Przy okazji Comic-Conu w San Diego pojawił się również nowy zwiastun fabularny, który znajdziecie poniżej.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak Wam się podobają limitowana edycja Playstation 5.

Źródło: informacja prasowa