Pół roku Apple TV+ za darmo!

W dobie drożyzny i ciągle podwyższanych cen różnego rodzaju usług czy platform taka promocja to bardzo miła odmiana. Do tej pory na łamach MobileWorld24.pl miałem okazję pisać niejednokrotnie o wszelkiego rodzaju platformach streamingowych między innymi Netflxie, Playerze czy Disney+, jednak platforma giganta z Cupertino jest trochę brana po macoszemu. Może to wynikać z kilku rzeczy między innymi brak aplikacji na Androida w wersji mobilnej czy też szczególnie w Polsce brak lektora, a tylko polskie napisy, przez co tym bardziej wygodnym użytkownikom nie opłaca się inwestować w Apple TV+. Powiem szczerze, że sam nie miałem wcześniej okazji testować tej platformy, dlatego dla mnie poniższa promocja jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i warto z niej skorzystać. Choć od razu mówię, że niestety nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać.

Po pierwsze by móc skorzystać z promocji na Apple TV+ trzeba być w posiadaniu konsoli Playstation 5 lub Playstation 4/Playstation 4 Pro. W przypadku tej pierwszej mamy aż pół roku darmowej usługi streamingowej a w przypadku poprzedniej generacji konsol okres jest krótszy bo tylko trzy miesięczny. Drugim elementem, który trzeba spełnić w przypadku tej promocji to nie korzystanie z aplikacji czy w ogóle stramingu Apple TV+ wcześniej. Jak skorzystać z promocji? Pobieracie na swojej konsoli ze sklepu Playstation Store aplikację Apple TV+, a następnie ją uruchamiacie. Od razu z automatu pojawia się Wam okno z ofertą promocyjną i jeśli wcześniej nie korzystaliście ze streamingu z logiem nadgryzionego jabłuszka wystarczy się zalogować na swoje konto z Apple ID i możemy w pełni cieszyć się z darmowej platformy.

Promocja wystartowała przed kilkoma dniami i będzie dostępna do końca lipca bieżącego roku. Każdy więc ma jeszcze kilka dobrych dni na ewentualną decyzję czy warto skorzystać z darmowego okresu próbnego w wersji rozszerzonej. Pamiętajcie tylko, że jeśli nie chcecie płacić później abonamentu, po wygaśnięciu darmowego okresu musicie zrezygnować wcześniej z subskrypcji. W innym wypadku z automatu pobierze Wam pieniądze za kolejny okres rozliczeniowy.

Niebawem na MobileWorld24.pl opublikuję porównanie najciekawszych i najbardziej popularnych platform stremingowych jakie są dostępne w Polsce. Wówczas sprawdzicie jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Was.

Źródło: własne