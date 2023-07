Kupować czy nie kupować oto jest pytanie? Czy warto w 2023 roku kupić PS5?

Mamy aktualnie połowę 2023 roku, za kilka miesięcy miną dokładnie trzy lata od debiutu najnowszej generacji konsol, czyli właśnie Playstation 5. Jeszcze nie tak dawno stanąłem przed dylematem czy teraz jest to dobry czas na zakup nowej konsoli? Czy warto jeszcze chwilę poczekać?

Zanim zaczniemy rozkładać na czynniki pierwsze czy warto zakupić nową konsolę już teraz trzeba wziąć uwagę dwie perspektywy – pierwsza w której posiadamy już jakąś konsolę z poprzedniej generacji czy to PS4 czy PS4 Pro. Druga to wersja, gdzie jest to nasza pierwsza konsola i zakup wiąże się również z dostarczeniem nowych gier.

Posiadając PS4 lub PS4 Pro warto już teraz kupić PS5?

Powiem szczerze, że właśnie dokładnie przed takim dylematem stałem kilka tygodni temu, gdy kupowałem swoją nową konsolę. Od dobrych kilku lat jestem posiadaczem Playstation 4 Pro, które służyło naprawdę bez większych problemów. Przez ten czas zbudowałem całkiem pokaźną kolekcję tytułów na PS4 w wersji fizycznej, ale również w Playstation Store można znaleźć sporo tytułów w formie elektronicznej. Dlaczego od razu po premierze PS5 jej nie kupiłem? Mimo iż jestem technologiczny geekiem to nie zawsze chcę mieć dane urządzenie jako pierwszy. Wolę chwilę odczekać, by producent mógł się pozbyć problemów wieku dziecięcego nowego urządzenia. W przypadku tej generacji konsol nie było ich zbyt wiele i te które się pojawiały nie były szczególnie problematyczne. Drugi element, który przedłużył czas zakupu konsoli to fakt, że przez ten czas były naprawdę spore problemy z dostępnością konsoli w sklepach. Jest jednak jeden element, który również był ważny. Przez te blisko trzy lata dopiero teraz zaczynają powstawać gry stricte przygotowane z myślą o PS5. Praktycznie wszystkie tytuły, które chciałem ograć na nowej konsoli były dostępne bez problemu na poprzedniej generacji. Owszem graficzny przepych był mniejszy, ale w tym wypadku była to dla mnie drugorzędna sprawa. Jednak teraz zaczęły się pojawiać pierwsze tytuły, które wydane zostaną tylko i wyłącznie na PS5. Najlepszym przykładem jest właśnie Horizon Forbidden West Burning Shores, to co prawda dodatek, ale dostępny tylko na nowej konsoli, a takich tytułów będzie tylko przybywać. Czego przykładem jest chociażby dodatek do Cyberpunka 2077, który zadebiutuje już 26 września bieżącego roku.

Nie mając konsoli PS4 czy PS4 Pro warto kupić PS5?

Moim zdaniem w tym drugim wypadku sprawa jest trochę prostsza. Chcąc pograć w gry szczególnie tytuły ekskluzywne nie ma najmniejszego problemu z łatwym dostępem do dużej ilości świetnych tytułów. Najbliższe miesiące również pod tym względem zapowiadają się naprawdę bardzo dobrze, więc zakup nowej konsoli to bardzo dobry pomysł. Na początek warto dokupić abonament Playstation Plus, który w standardzie umożliwia w szybki sposób otrzymania sporej ilości ciekawych gier.

Inna sprawa związana z konsolą PS5 to cena. Początkowo za wersję Digital płaciliśmy 1849 zł, wersja z napędem to już koszt 2299 zł. Niestety podobnych cen nigdy na oczy nie widziałem. W ubiegłe wakacje dokładnie w sierpniu oficjalne ceny poszybowały w górę i to całkiem sporo. Bowiem za podstawowy model przyszło nam płacić około 2149 zł, natomiast z napędem to już koszt 2599 zł. Sporo, ale takich cen próżno szukać na sklepowych półkach. Konsole są aktualnie dostępne przede wszystkim w „bundlach” z dodatkowymi grami co mocno podbija cenę całego zestawu. Ceny powędrowały wówczas nawet do 3500 zł. Na szczęście w ostatnim czasie przyszła odwilż, bowiem aktualnie w zestawach bez przeszkód można znaleźć rozwiązania z jedną grą za 2699 zł czy „gołą konsolę za 2500 zł. Jednak po wszystkich modyfikacjach ceny liczę na ich normalizację i pewną stagnację. Czy będzie dużo taniej? Raczej nie, ceny powinny się ustabilizować, ale dużych zmian nie spodziewałbym się.

Podsumowując,, czy warto kupić Playstation 5 w 2023 roku? Jeśli masz już wcześniejszą konsolę można jeszcze się chwilę wstrzymać, gdy pojawi się więcej ekskluzywnych produkcji. Jeśli nie mamy konsoli PS4 czy PS4 Pro odpowiedź wydaje się zdecydowanie prostsza – zdecydowanie tak. To bardzo udana konsola, ale warto zakupić Playstation Plus, które znacznie rozbudowuje nasz podstawowy zestaw startowych tytułów.