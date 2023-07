Zgadnijcie jaki telefon właśnie został sprzedany za blisko 200 tysięcy dolarów

Z tymi najdroższymi telefonami na świecie to jest tak, że trochę ni z gruchy ni z pietruchy dostajemy informację, że ten nowy model w wariancie premium VIP będzie miał obudowę z 24 karatowego złota i kosztować będzie bagatela 150 tysięcy dolarów. Takie informacje się pojawiały i pojawiać będą, ale są to modele, które są specjalnie personalizowane i dlatego też ich koszt jest ogromny. Drugą kategorią drogich smartfonów są te „antyki”. Czyli urządzenia, które od lat są niedostępne w normalnej sprzedaży, a swoją największą wartość osiągają w przypadku braku jakichkolwiek śladów użytkowania, a najlepiej gdyby był w firmowej folii. Szczególnie tych starszych smartfonów w takim stanie technicznym jest coraz mniej. Ale też widać, że zainteresowanie takimi białymi krukami jest najbardziej czego dowodem jest właśnie zakończona aukcja na jednym z zagranicznych serwisów aukcyjnych.

Mowa w tym wypadku o najstarszym iPhone z 2007 roku, który to jeszcze występuje w dwóch wersjach pamięciowych czyli 4 GB lub 8 GB. Paradoksem w tym wszystkim jest fakt, że ta pierwsza jest większym rarytasem mimo iż jest dwukrotnie mniej pojemna, ale znacznie droższa. Wynika to z faktu, że jest trudniej dostępna, bo była produkowana jedynie na samym początku pojawienia się smartfonu na sklepowych półkach. Finalnie egzemplarz pierwszego iPhone’a z 2007 roku został sprzedany za bagatela 190 372,82 dolarów amerykańskich co daje kwotę około 754 tysięcy złotych. Kwota robi wrażenie, tym bardziej, że ten model można było kupić w tym wariancie pojemnościowym za 500 dolarów, pojemniejsza wersja to był koszt 600 dolarów. Nie wiem ile osób na świecie jest w stanie wydać ponad 750 tysięcy złotych na jeden smartfon.

Kupiliście kiedyś jakiś rarytas, białego kruka z kategorii technologicznej? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com