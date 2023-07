Xiaomi 14 z potężnym aparatem

O nadchodzącym dużych premierach smartfonów w najbliższym czasie wiemy już prawie wszystko. Stąd coraz częściej zaglądamy w bardziej odległą przyszłość w związku z kolejnymi dużymi premierami. W tym wypadku najpewniej najnowsze flagowce chińskiego producenta ujrzą światło dzienne w okolicy końcówki roku, ale już teraz mamy dla Was trochę informacji na temat nowego urządzenia z logiem Xiaomi.

Po pierwsze grafiki koncepcyjne pokazują jedno, że najnowsze urządzenie ze stajni chińskiego priducenta nie będzie się znacząco pod względem wizualnym różniło od swojego poprzednika. Prosta bryła bez większych udziwnień. Jednak to co znajdziemy w środku już będzie zauważalnie inne. Najpewniej jako jeden z pierwszych Xiaomi 14 będzie korzystać z najnowszego, jeszcze niezapowiedzianego układu Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 3. Po drugie baterie ulegną powiększeniu z 4500 mAh do 4860 mAh i również szybkość ładowania wzrośnie do 90 W przy kablu i 50 W bezprzewodowo. Kolejną nowością będzie wariant z 1 GB pamięci wewnętrznej ROM, wcześniej maksymalnie mieliśmy 512 GB. Jednak to co najbardziej powinno ucieszyć fanów fotografii mobilnej to większy sensor głównego aparatu również będzie to 50 Mpx jednostka, ale wcześniej mieliśmy 1/1.28 teraz zyskamy 1/1.49. Różnica zauważalna, choć dopiero po testach i samych zdjęciach będziemy mogli ocenić czy faktycznie otrzymamy finalnie jeszcze lepsze zdjęcia. Podglądowy koncept sugeruje, że otrzymamy jeszcze jeden dodatkowy sensor, ale o szczegółach w tym wypadku nie mogę nic więcej powiedzieć.

Xiaomi 14 będzie z całą pewnością ciekawym rozwiązaniem, który oficjalnie zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku, ale najpewniej do globalnej premiery w tym polskiej przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dodatkowych miesięcy. Oczywiście jak na razie powyższe informacje są tylko plotkami i do oficjalnej premiery jest jeszcze dużo czasu i może się sporo jeszcze zmienić w tym kontekście. Dlatego nie przywiązywałbym się do nich jakoś szczególnie.

Źródło: gsmarena.com