Android Auto już wkrótce z bardzo przydatną funkcją

Android Auto to odłam systemu sygnowanego zielonym robocikiem tworzonego przez amerykańskiego giganta z Mountain View. To system, który w dużej mierze opiera swoje działanie na telefonie, który przewodowo lub bezprzewodowo podłączony jest do naszego samochodu. Całość pod względem codziennego użytkowania jest wygodna, choć podczas korzystania na co dzień nie raz zdarzały się różne problemy. Inno użytkownicy na przestrzeni tych kilku lat odkąd szerzej funkcjonuje Android Auto zgłaszają wręcz ogromną ilość problemów, a nowości z nowymi kolejnymi aktualizacjami nie jest przesadnie dużo. Posiadacze samochodów elektrycznych w szczególności narzekali na brak możliwości integracji samochodu, a tak właściwie baterii z mapami Google i podglądu większej ilości opcji. Jednak już wkrótce może się to zmienić.

W opcjach Android Auto wkrótce powinna się pojawić funkcja dzięki której będziemy mogli zaznaczyć, że poruszamy się samochodem elektrycznym, a dodatkowo jaki rodzaj wtyczki i ładowania korzystamy. Dzięki takim dodatkom trasa nawigacji będzie dostosowana w taki sposób by znaleźć odpowiednie ładowarki i bezpiecznie dojechać na miejsce bez ewentualnego zastanawiania się czy baterii nam w samochodzie starczy. Jak na razie amerykański gigant z Mountain View nie chwali się kiedy wszyscy zobaczymy tę nowość, ale już teraz pierwsi użytkownicy systemu Android Auto otrzymują odpowiednie aktualizacje.

Taki dodatek do Android Auto powinien pojawić się już na samym początku, wówczas gdy samochody elektryczne stawały się dopiero popularne.

Źródło: phandroid.com