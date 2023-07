Samsung już pracuje nad układami wykonanymi w 2nm procesie technologicznym

Magia liczb cały czas napędza rynki. Mówię w tym wypadku o bardzo szerokim pojęciu, bo tak właściwie każdy się spotkał z pojedynkami w zakresie różnego rodzaju cyfr, a to producenci kosmetyków mówią ile to mamy procent naturalnych składników, producenci smartfonów walczą i między innymi wielkość matryc w aparatach, ilość pamięci operacyjnej RAM, a także wiele innych różnych elementów. Producenci na każdym kroku w jakimś aspekcie chcą być „naj”. Dlatego też ze sporym wyprzedzeniem działają w zakresie rozwoju nowych technologii. Jednym z takich rozwiązań, które właśnie są opracowywane jest 2 nm proces technologiczny dla układów mobilnych. Co to zonacza dla nas przeciętnych użytkowników sprzętu mobilnego?

Całkiem sporo, bowiem im niższy proces technologiczny tym więcej tranzystorów można upchnąć na tej samej powierzchni układu scalonego. Tak właściwie bez większych zmian technologicznych (prócz samego procesu wykonania) możemy zyskać lepszą wydajność całego układu, przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię i mniejszej ilości wydzielanego ciepła. W thm momencie dopiero wchodzimy z technologią 4 nm, więc zanim ta o której mówimy wejdzie pod strzechy może minąć jeszcze kilka dobrych lat. Technologia, którą mamy aktualnie czyli właśnie 4 nm również jest wspierana i nadal będzie rozwijana, ale mimo wszystko za te kilka lat to już 2 nm będzie standardem, a za kolejne kilka zyskamy jeszcze nowsze rozwiązania. Mimo iż tego nie widzimy kolejne rozwiązania wchodzą pod strzechę i będziemy zyskiwać to nowe możliwości związane z nowymi technologiami.

Źródło: pocketnow.com