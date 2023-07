100 milionów użytkowników w 5 dni!

Platform społecznościowych Ci u nas dostatek zaczynając od Facebooka, Instagrama, Twittera poprzez TikToka skończywszy na LinkedIn. Takich portali, które przebiły się do mainstreamu jest kilka, może kilkanaście, jednak jest znacznie więcej podobnych rozwiązań o których wiemy niewiele są znacznie mniej popularne. W ostatnich latach, kilka rozwiązań szczególnie szybko zdobywało ogromną popularność, ale później wypadały one z czołówki największych graczy chociażby Snapchat. Jednak mimo wszystko, że rynek jest już mocno nasycony to najwięksi gracze nadal dorzucają swoje trzy grosze. W tym wypadku chodzi o nową platformę od Meta czyli twórców Instagrama oraz Facebooka.

Threads to kolejna platforma społecznościowa, która ma być bezpośrednią alternatywą dla Twittera, gdzie można porozmawiać z innymi użytkownikami na forum. Jak na razie całe rozwiązanie dopiero się rozwija i według zapewnień Marka Zuckerberga to dopiero początek ekspansji. Co ważne 100 milionów użytkowników w pięć dni to absolutny rekord jeśli chodzi o szybkość zdobywania nowych użytkowników. Do tej pory rekordzistą był ChatGPT, który podobny wynik osiągnął w dwa miesiące. Widać przez to jakie jest zainteresowanie użytkowników nową platformą od twórcy Facebooka. Oczywiście Threads ma znacznie łatwiejszy start, bo chociażby możliwość logowania do nowej platformy istnieje przez Instagrama z którego korzysta blisko 2 miliardy użytkowników. Największy konkurent Threads czyli Twitter według ostatnich danych z okolic przejęcia całej platformy przez Elona Muska miał około 240 milionów użytkowników, czyżby w ciągu miesiąca Threads miał pobić Twittera? Jak to mówią pożyjemy, zobaczymy, ale myślę, że jest to jak najbardziej możliwe i szybka ekspansja Threads stanie się rzeczywistością. Dużo też będzie zależało od tego jak Meta będzie się zajmowało rozwojem swojej platformy. Jednak już teraz można powiedzieć, że to naprawdę duży sukces ze Threads i Meta.