realme w natarciu, już wkrótce poznamy flagowca chińskiego producenta

Niby sezon ogórkowy, a przeglądając zagraniczne serwisy technologiczne dzieje się całkiem sporo. Po pierwsze od dłuższego czasu premiera goni premierę, może początek lipca był spokojniejszy. Choć mieliśmy premierę OnePlus Nord 3, a do Polski wrócił Honor, tak kolejne tygodnie równie szykują się równie ciekawie. Jednak w tak zwanym międzyczasie otrzymujemy kolejne doniesienia o urządzeniach na które poczekamy jeszcze dobre kilka tygodni. Mowa w tym wypadku o flagowcu chińskiego producenta – realme.

Dokładnie mówiąc to kolejna generacja lubianej serii realme GT Neo 6, który nie będzie brał jeńców. Warto na wstępie też dodać, że telefon będzie dostępny w dwóch wersjach, szerzej o tym za chwilę. Dlaczego tak piszę? Po pierwsze bardzo mocny duet jeśli chodzi o układ. Do naszej dyspozycji zostanie oddany najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 2, aż 16 GB pamięci operacyjnej RAM, a także duży 6,74 calowy ekran OLED z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i rozdzielczością 2772×1240 pikseli. Do tego dochodzi potrójny główny aparat z 50 Mpx jednostką od Sony IMX890, a całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13, wraz z autorską nakładką realme – realme UI 4.0. Główną różnicą pomiędzy jedną jak i drugą wersją telefonu będzie bateria i szybkość jej ładowania. Pierwszy wariant będzie wyposażony w ogniwo o pojemności 5200 mAh wraz z szybkim ładowaniem do 150 W. Natomiast druga wersja to już bateria o pojemności 4600 mAh i aż 240 W ładowanie. Powiem szczerze, że szczególnie druga konfiguracja wygląda ciekawe. Czyżby mniej niż 10 minut i telefon zostanie naładowany? Oczywiście okaże się to wszystko w testach, ale najpierw telefony te muszą zostać oficjalnie zaprezentowane przez chińskiego producenta. Kiedy to nastąpi? Tak jak wspomniałem na początku na żywo realme GT Neo 6 ujrzymy w trzecim kwartale bieżącego roku czyli między lipcem, a wrześniem. Myślę, że realnie będzie to przełom sierpnia i września, ale są to tylko moje domysły.

