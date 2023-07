Najnowszy iPhone zaliczy kolejną obsuwę?

Z nowymi technologiami jest pewien spory problem. Czy to mówimy o smartfonie czy np. o samochodach wiele podzespołów różnych urządzeń, które naszpikowane są nową technologią produkowane są w różnych zakątkach świata. Najczęściej poszczególne podzespoły są tworzone w Chinach, choć ostatnie zapowiedziane przez Intela w Polsce inwestycje zdecydowanie pokazują siłę Europy i tego rynku. Mimo wszystko czasem taki smartfon jest produkowany przez kilkanaście firm i pośredników, by finalnie zostać złożony w jednej fabryce. Taki sposób produkcji rodzi sporo problemów, mianowicie gdy któryś z producentów nie dostarczy na czas swojego podzespołu, to albo mamy przesunięcie premiery urządzenia i czekanie na odpowiednią dostawę. Alternatywą jest szukanie innego dostawcy i podpisywanie nowych umów z kolejnymi twórcami danego elementu. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że właśnie taki problem dotknął najnowszy telefon od amerykańskiego giganta z Cupertino. Mianowicie mowa w tym wypadku o iPhone SE 4. Co się stało, że wstępna premiera nie będzie dotrzymana?

No właśnie problem najpewniej pojawił się przez brak dostępności wyświetlaczy OLED. Ekrany do telefonów Apple tworzy BOE, który według przeciekowych informacji może na ten moment wyrobić się z produkcją ekranów dla nadchodzącej generacji urządzeń, która oczywiście traktowana jest priorytetowo. Wstępnie premiera iPhone’a SE 4 miała się odbyć w przyszłym roku, jednak przez takie problemy musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać aż do 2025 roku. Długo zważywszy na to, że jednak technologia mocno idzie do przodu i roczne przesunięcia raczej nie wróżą najlepiej nowemu urządzeniowi.

Możliwe, że Apple zdecyduje się na poszerzenie listy dostawców dla swoich urządzeń o np. Samsunga czy LG, które mają bardzo duże doświadczenie w tego typu projektach. Jak na razie powyższe informacje to tylko plotki, więc nie mamy pewności co faktycznie dzieje się na zapleczu Apple, ale coś może się w niedalekiej przyszłości zmienić.

