Tablet dla graczy? Czemu nie

Do tej pory jeśli chodzi o rynek mobilnych technologii mamy do czynienia przede wszystkim z gamingowymi telefonami. Co prawda nie jest ich zbyt wiele na rynku, ale każdy większy chiński producent ma lub miał w swoim portfolio urządzenie, które było dedykowane graczom. W związku z tym najczęściej były to najlepiej wyposażone smartfony, bo gracz musi mieć w każdej grze mobilnej jak największą wydajność i ilość klatek na sekundę. Dzięki czemu jak grzyby po deszczu pojawiały się kolejne ciekawe urządzenia, które owszem nie były najtańsze, ale mimo wszystko nie szły na żadne kompromisy dając naprawdę spore możliwości. Tablety pod tym względem były zarezerwowane tylko i wyłącznie do rozgrywki niedzielnej lub pracy biurowej, ale wygląda na to, że chiński producent Red Magic chce zmienić nieco ten stan rzeczy.

Po pierwsze ekran. To duży 12,1 calowy wyświetlacz LCD, który pracuje z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 144 Hz, a próbkowania dotyku 240 Hz. Do tego dochodzi rozdzielczość 2500×1600 pikseli. Po drugie procesor. Tutaj Red Magic zaimplementował układ Qualcomma czyli Snapdragona 8+ Gen 1 wraz z 12 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ci z Was, którzy obawiają się przegrzania urządzenia powinni spać spokojnie. Producent dodał swoją autorską technologię ICE Magic, która według zapewnień twórców powinna zbijać temperaturę urządzenia nawet o pięć stopni Celsjusza. Wynik niezły, choć tutaj testy tak w 100% odpowiedzą nam na pytanie czy ten tablet się będzie mocno grzał. Red Magic Tablet wyposażony będzie w baterię o pojemności 10 000 mAh, którą będzie można naładować z maksymalną mocą 80 W. Producent się chwali, że do pełna ogniwo naładowane zostanie w niespełna godzinę, dokładnie 55 minut. W przypadku aparatów od frontu mamy 16 Mpx jednostkę, tył to 13 Mpx aparat.

Na koniec ceny i dostępność. Red Magic Tablet jak na razie nie został zaprezentowany globalnie, jedynie w Chinach. Tam już ruszyła przedsprzedaż i trwać będzie do 11 lipca bieżącego roku. Podstawowy wariant z 12 GB RAM i 256 GB to w przeliczeniu na złotówki około 2200 zł, natomiast mocniejsza 16 GB i 512 GB ROM to już koszt około 2800 zł. Do tego można dokupić rysik za około 230 zł, oraz klawiaturę za około 350 zł.

Jak Wam się podoba najnowsza propozycja od chińskiego producenta? Powiem szczerze, że mam pewne obawy, czy tablet i to jeszcze 12,1 calowy będzie wygodny do gry. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com