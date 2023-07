Playstation 5 Slim jeszcze w tym roku?

Z konsolami jest tak, że gracze wyczekują nowej generacji urządzeń tak właściwie zanim dobrze ta aktualna pojawi się na rynku. Playstation 5 pojawiła się niespełna trzy lata temu, a już teraz pojawiają się konkretniejsze doniesienia ze strony japońskiego producenta i paradoksem Microsoftu czyli największego konkurenta, że na nową generację konsol przyjdzie nam jeszcze poczekać dobre kilka lat. Powiem szczerze, że taka sytuacja wcale mnie nie dziwi do tej pory żywotność kolejnych generacji to blisko 8 lat, więc nawet nie jesteśmy na półmetku żywotności obecnej konsoli Playstation 5. Jednak mniej więcej w połowie cyklu japoński producent udostępniał odświeżoną wersję konsoli tak było chociażby z Playstation 4 czy Playstation 3, na to wygląda że podobnie będzie również i z „piątką”.

Na jednej z rozpraw pomiędzy amerykańską firmą i Federalną Komisją Handlową w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft pojawiły się wzmianki, że najnowsza, odświeżona wersja konsoli Playstation 5 Slim pojawi się jeszcze w bieżącym roku. Dodatkowo w tym dokumencie pojawił się zapis o cenie – 399 dolarów. Co dokładnie oznacza, cenę aktualnej wersji konsoli bez napędu. Wcześniej plotki wskazywały na właśnie takich ruch japońskiego producenta, gdzie do konsoli bez napędu będzie można dokupić ewentualnie później zewnętrzny napęd. Jest to jakieś obejście sytuacji, ale czy do końca wygodne i opłacalne? Mam tutaj pewne wątpliwości. Tak czy siak, może się okazać, że również przy premierze nowej przenośnej konsoli Sony będziemy mogli zobaczyć najnowszą wersję Playstation 5 w wersji Slim. Dla tych, którzy liczą, że bebeszki konsoli zostaną podrasowe, tutaj są nikłe szanse. Do tej pory Sony jedynie polepszała wydajność energetyczną i cieplną oraz zmniejszano gabaryty samej konsoli, ale dopiero wersja Pro polepszała wydajność całej konsoli.

Jak na razie wszystkie powyższe doniesienia są jedynie plotkami, więc trzeba je brać z przymrużeniem oka. Jednak jak to bywa w tego typu informacjach zawsze wśród nich można znaleźć ziarno prawdy. Nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne doniesienia ze stajni japońskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com