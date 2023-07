Honor Magic V2 na pierwszych teaserowych renderach

Składane smartfony zaczynają się pojawiać jak grzyby po deszczu, jeszcze dobrze kurz nie opadł po najnowszych premierach amerykańskiego producenta – mowa w tym wypadku o Motoroli razr 40 ultra, a już w przyszłym tygodniu poznamy oficjalnie kolejny składany telefon tym razem od marki Honor. A to nie koniec dobrych wieści dla fanów składanych telefonów bo jeszcze w lipcu poznamy kolejną generację urządzeń od Koreańczyków.

Wracajmy jednak do Honor Magic V2, którego teaserowe pierwsze oficjalne rendery pojawiły się na kanałach social media. Jak to bywa z takimi materiałami tak na dobrą sprawę niewiele mówią, ale zdecydowanie zaostrzają apetyt. Do tej pory już nieco informacji się pojawiło odnośnie najnowszego smartfona chińskiego producenta. Po pierwsze najpewniej zobaczymy dwie wersje telefony zasilane różnymi procesorami najdroższy i najmocniejszy wariant otrzyma bowiem układ Qualcomma, a dokładniej Snapdragona 8 Gen 2, drugi wariant otrzyma również mocny procesor czyli Snapdragon 8+ Gen 1. Do tego dojdzie nawet do 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej, 5000 mAh bateria z szybkim ładowaniem o mocy maksymalnej 50 W.

Z powyższych informacji wynika zdecydowanie jedno – Honor Magic V2 będzie smartfonem z najwyższej półki, ale dla tych którzy liczyli, że będzie zauważalnie tańszy niż u konkurencji może być różnie. Oczywiście jak na razie większość powyższych informacji pochodzą jedynie z plotek i przecieków do oficjalnego ich potwierdzenia przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, ale na szczęście niezbyt długo. Honor oficjalnie potwierdził, że konferencja na które zobaczymy Magic V2 odbędzie się już w przyszłym tygodniu, a dokładnie 12 lipca. Jak na razie nie mamy szczegółów odnośnie tego czy w Polsce ten telefon również będzie dostępny, ale istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, tym bardziej, że Honor oficjalnie powrócił do Polski z szeroką dystrybucją swoich telefonów.

Źródło: gsmarena.com