W tych słuchawkach zakocha się każdy fan Pokemonów

Producenci sprzętu mobilnego w różny sposób zachęcają do zakupu swoich urządzeń, a to uzupełniają ciekawymi promocjami, a to mamy nowe i nietypowe dodatki. To wszystko sprawia, że zwieksza się zainteresowanie danym urządzeniem, jednak osobną kategorią współprac są te związane z kooperacją między dwoma markami. Wówczas fani, którzy często nie zawsze są zainteresowani urządzeniem zaczynają je dostrzegać. Do tej pory Samsung przygotowywał różne specjalne edycje swoich urządzeń, najczęściej opierały się one na współpracy z Marvelem i nie były zbyt zaawansowane. Ot co telefon dostawał nową obudowę w innym nietypowym kolorze do tego nakładka systemowa zyskiwała nową skórkę, jednak nie wszystkie współprace tak wyglądają czego dowodem jest właśnie najnowsza pomiędzy Samsungiem, a marką Pokemon.

Samsung przygotował specjalną edycję swoich słuchawek Galaxy Buds/Buds2 Pro i mamy ich trzy warianty – Snorlax, Ditto, Jigglypuff. Powiem szczerze, wyglądają obłędnie i mimo iż nie jestem wielkim fanem Pokemonów, to i tak bym przytulił takiego Snorlaxa. Urządzenia poza specjalnym wyglądem nie różnią się niczym więcej od swoich standardowego rodzeństwa. Poza oczywiście ceną, ta jest wyższa niż „zwykłych” model, ale niestety dla tych, którzy liczyli, że najnowsze słuchawki Pokemon Edition trafią do Europy muszę rozczarować. Będą one dostępne tylko w Korei w sklepie Samsunga zarówno tym stacjonarnym jak i internetowym,

Nie jest to pierwsza kooperacja pomiędzy Samsungiem, a marką Pokemon. Mieliśmy okazję poznać Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition, a przy kolejnej generacji otrzymaliśmy specjalne etui i pasek do Galaxy Watch 5. Jak Wam się podobają takie współprace? Kupujecie specjalne edycje smartfonów czy słuchawek? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com