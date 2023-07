Nowy pogromca flagowców zadebiutuje już 5 lipca!

Wydawałoby się, że mamy właśnie środek okresu ogórkowego, że nic się nie dzieje i tak właściwie nie mamy o czym pisać na łamach MobileWorld24.pl. Jednak nic bardziej mylnego, owszem sezon ogórkowy w pełni, ale żeby było zauważalnie mniej premier tego bym tak nie określił. Jeszcze w ubiegłym tygodniu debiutowały na sklepowych półkach w Polsce realme 11 Pro i jego mocniejszy wariant realme 11 Pro+, również pojawił się nowy Redmi 12, a to tak właściwie wierzchołek góry lodowej. Widać, że w tym roku tak na dobrą sprawę trzeba odwołać sezon błogiego lenistwa, bo na przyszły tydzień zapowiadane są kolejne premiery. Tym razem ze stajni OnePlus.

Mowa oczywiście o nadchodzącym średniaku premium, albo jak kto woli flagowym średniopółkowcu czyli OnePlus Nord 3 5G. Urządzenie, ma czerpać pełnymi garściami z najwyższej półki, zachowując przy tym bardzo dobrą cenę. Po pierwsze sercem telefonu zostanie układ flagowy z 2021 roku od MediaTeka czyli Dimensity 9000. Do tego dochodzi 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia główny aparat 50 Mpx, dobry ekran Fluid AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i bateria o pojemności 5000 mAh wraz ze wsparciem dla szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 80 W. To wszystko sprawia, że urządzenie może konkurować z najlepszymi rozwiązaniami na rynku. Pod względem stylistycznym również jest to ciekawe rozwiązanie, które łączy ze sobą elementy flagowca OnePlus 11 oraz nieco tańszych linii Nord. Całość wygląda na pierwszych renderach naprawdę ciekawie.

Telefon według informacji podanych przez samego producenta powinien oficjalnie zostać zaprezentowany już w przyszłym tygodniu, dokładnie 5 lipca. Wówczas też poznamy oficjalne ceny, ale te przeciekowe sugerują, że będzie to dobrze wyceniony smartfon. Za najmocniejszy wariant przyjdzie nam zapłacić 549 euro, czyli coś około 2500 zł. Tańszy to wydatek 449 euro, czyli około 2100 zł.

Jak na razie powyższe ceny i pełna specyfikacja to przeciekowe informacje i do ich potwierdzenia musimy poczekać aż do 5 lipca czyli przyszłej środy. Jak Wam się podoba najnowszy OnePLus Nord 3 5G? Czy ma szansę w starciu z POCO F5 Pro czy realme 11 Pro+?

Źródło: gsmarena.com