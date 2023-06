ZTE powraca do Polski z 2 smartfonami

Produkty marki ZTE od ponad 18 lat są dostępne na polskim rynku są to przede wszystkim urządzenia sieciowe w tym również routery 5G, jednak po dłuższej przerwie ponownie na polskich sklepowych półkach pojawią się pierwsze dwa modele z ośmiu z linii Blade zapowiedzianych na nasz rodzimy rynek. Chiński producent w przypadku naszego rynku zaczyna od średniej półki czyli modeli ZTE Blade A72s oraz ZTE Blade V40 Design.

Pierwszy z nich to smartfon dla mniej wymagającego użytkownika, który ma zaimplementowany układ Unisoc T606, 3 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi 6,75 calowy ekran IPS o podwyższonym odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Zestaw uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z maksymalną mocą 22,5W. ZTE zaimplementowało aparaty 50 Mpx główny, 2 Mpx makro oraz 2 Mpx do pomiaru głębi. Telefon działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 12. W Polsce model ten został wyceniony na 699 zł, a w promocji do końca lipca będzie można go kupić za 50 zł mniej.

Drugi z modeli to ZTE Blade V40 Design czyli nieco droższy i mocniejszy wariant wcześniejszego ze smartfonów. Po pierwsze sercem telefonu jest Unisoc T616 wraz 4 GB pamięci operacyjnej RAM wraz z 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi 6,6 calowy ekran Full HD+, bateria o pojemności 4500 mAh z ładowanie o maksymalnej mocy 22,5 W. Zestaw aparatów to główna 50 Mpx jednostka oraz 2 Mpx makro i 2 Mpx do pomiaru głębi. Telefon został wyceniony na 799 zł, a do końca lipca bieżącego roku będzie można go kupić w promocji oszczędzając 100 zł.

Jak Wam się podobają najnowsze smartfony ZTE, które pojawiają się na naszych sklepowych półkach? Czekacie na gamingowe i flagowe rozwiązania spod sztandaru chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa