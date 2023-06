Pierwsze konkretne rendery OnePlus V Fold

Składane smartfony praktycznie zdominowały przekazy branży mobilnych technologii w ostatnich kilku tygodniach. Producenci urządzeń mobilnych zdecydowanie zaczęli dostrzegać spory potencjał w tej kategorii urządzeń i wygląda na to, że „składaki” będą miały wzięcie wśród mobilnych rozwiązań jeszcze długi czas. W ostatnim czasie na sklepowych półkach pojawiła się nowa motorola razr 40 ultra, lada moment bo jeszcze w lipcu zadebiutuje model słabszy bez dopisku ultra, a jeszcze w lipcu, ale już pod koniec światło dzienne ujrzą kolejne składane smartfony od koreańskiego producenta. Jesienią wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że do tego zestawu dołączą kolejni producenci i modele składanych smartfonów.

Wśród nich moim osobistym faworytem jest OnePlus, który według przeciekowych informacji jeszcze w bieżącym roku zaprezentuje swojego flagowego składaka. Co prawda jeśli chodzi o specyfikację nie mamy zbyt dużo wieści, ale znając OnePlusa nie będą się patyczkować i jeśli już OnePlus V Fold ujrzy światło dzienne będzie miał najmocniejszą specyfikację dostępną na rynku czyli Snapdragona 8 Gen 2 do tego 16 GB pamięci operacyjnej RAM i oraz zestaw aparatów również z najwyższej półki. W przypadku renderów, które pojawiły się właśnie w przeciekach widać od razu, że to telefon OnePlus, z charakterystyczną dużą wyspą na aparat. Pod względem designu chiński producent idzie już utartą ścieżką, co zapewne części użytkownikom się podoba innym nieco mniej. Mimo wszystko najnowsze flagowiec OnePlus szykuje się na całkiem ciekawy telefon.

Może się okazać, że już w przyszłym roku praktycznie wszyscy najwięksi producenci sprzętu mobilnego będą mieć w swoim portfolio urządzenie składane czy to formie książki czy też flipa. Branża się mocno pod tym względem zmienia i dla nas użytkowników i klientów takich urządzeń to tylko dobra informacja. Bowiem większa konkurencja to ciekawsze urządzenia, ale również lepsze ceny. Jak Wam się podobają składane rozwiązania? Mają dla Was sens czy to sztuka dla sztuki? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com