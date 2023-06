Horizon Forbidden West: Burning Shores – recenzja

Horizon Forbidden West to produkcja, która zadebiutowała w ubiegłym roku to druga część z przygód Aloy, która bardzo ciepło została przyjęta zarówno przez krytyków jak i samych graczy. Sam miałem okazję spędzić długie godziny w odkrywaniu świata, a przy okazji wbiciu platynki na mojej Playstation 4 Pro. Historia w dwójce oczywiście nie została w pełni domknięta, a dodatek który zadebiutował w połowie kwietnia bieżącego roku rozbudowuje historię i można powiedzieć, że jest swego rodzaju epilogiem do dwójki, ale także bardzo dobrym wprowadzeniem do kolejnej produkcji z całej serii. Jak w takim razie finalnie sprawuje się dodatek? Jest wart zakupu?

Pełnoprawny dodatek czy „zwykłe” DLC?

Z wszelkimi dodatkami do gier za nimi często pojawia się dodatkowy komentarz graczy, że jest to element, który został wycięty z podstawki, a brakło czasu na premierę by go dopracować i dorzucają go później w formie płatnego DLC czy dodatku. Mimo, iż zmian nie jest szczególnie dużo w stosunku do podstawowej wersji gry to te blisko 8 godzin rozgrywki nie sprawiały, że czułem się oszukany. Jest to oczywiście kontynuacja historii z Horizon Fobriden West. Akcja dzieje się zaraz po finale poprzedniczki, ale mimo wszystko historia jest na tyle rozbudowana i ciekawa, że koszt tych kilkudziesięciu złotych za dodatek jest jak najbardziej uzasadniony.

Nie chcę przesadnie spojlować fabuły dodatku, ale historia została rozbudowana o całkiem ciekawy epilog dwójki. Co jest również dobrym wprowadzeniem do kolejnej części, która zapewne już teraz jest w przygotowaniu (choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone). Naszym oponentem jest jeden z Zenitów, który odłączył się od głównej grupy i na własną rękę chce wydostać się z ziemi tworząc można powiedzieć coś na wzór sekty. W całą historię została jeszcze wpleciona społeczność Quen, z której wywodzi się również towarzyszka podróży Aloy – Seyka. Relacja między tymi dwoma bohaterkami jest ciekawa i wychodząca poza standardowy schemat. Całość zostaje bardzo dobrze uzupełniona i trzyma się spójnie całości. Oczywiście nie mogło zabraknąć potężnego bossa, z którym przyjdzie nam walczyć na samym końcu. W podstawce tego trochę brakowało. Wśród nowych rozwiązań mamy kilku nowych przeciwników w tym żabiaka, czyli ogromną ropuchę, która wymaga od nas wysiłku i czasem kombinacji, by w pełni ją zlikwidować. Twórcy rozbudowali również nieco drzewka umiejętności o jedną aktywną „umiejkę” plus kilka pomniejszych. Zmiany są zauważalne, choć jak przystało na dodatek nie rewolucjonizują rozgrywki. Na większy skok myślę, że musimy poczekać na premierę pełnoprawnej kontynuacji.

Jakie nowości przynosi Burning Shores?

Pierwszą najważniejszą, jest fakt, że dodatek jest dostępny tylko i wyłącznie na PS5. Twórcy zrezygnowali ze wsparcia PS4 i PS4 Pro tłumacząc ten fakt, tym, że gra wymaga więcej od konsoli poprzez pokazywanie większych obszarów szczególnie z poziomu lotu ptaka. Jest to jakieś wytłumaczenie, choć powiem szczerze, że jakiś kosmicznych zmian graficznych nie zauważałem. Podstawkę przeszedłem na PS4 Pro, dodatek już na PS5. Owszem widać zmiany, ale to drobna kosmetyka. Szybsze wczytywanie się samej gry, większy zasięg wzroku i mniej doczytywań w locie, ale mimo wszystko zmian graficznych nie ma dużo. Trzeba jednak pamiętać, że gra tak czy siak wygląda świetnie. Masa ilość szczegółów, ciekawe zróżnicowanie terenu. Trudno do warstwy technicznej jakkolwiek się przyczepić. Również przez cały okres gry nie uświadczyłem najmniejszych bugów, gra pod tym względem jest bardzo dopracowana.

Kolejną nowością jest obszar, który możemy zwiedzić. Jest to tak właściwie archipelag, która jest całkiem sporych rozmiarów. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że nie cały teren jest dostępny od razu do eksploracji co zostało wytłumaczone fabularnie. Nie ma tutaj zupełnie nowej flory, to pomieszanie lasu tropikalnego z elementami wulkanicznymi, ale również mocno zniszczone wieżowce i inne zabudowania urbanistyczne. Całość bazuje na Los Angeles w wersji postapokaliptycznej. Całość wygląda naprawdę świetnie, a dzięki pełnym możliwościami konsoli możemy podziwiać wszelkie krajobrazy z lotu ptaka, ale również skiffa czy standardowo o własnych siłach. Skiff to nowy rodzaj transportu w postaci niewielkiej łódki, którą można szybko i wygodnie poruszać się pomiędzy poszczególnymi wyspami na nowym fragmencie świata gry.

Podsumowując. Czy Horizon Forbidden West: Burning Shores to dodatek najwyższej próby? Raczej nie. Twórcy rozbudowali rozgrywkę o nową zawartość, którą gra się naprawdę przyjemnie. Choć do poziomu moim zdaniem najlepszych dodatków do Wiedźmina 3 zauważalnie brakuje. Historia jest dosyć krótka, choć ciekawa. Pod względem technicznym widać, to nadal jedna z najlepiej wyglądających tytułów z otwartym światem na konsole. Zdecydowanie fani gry powinni zagrać w ten dodatek, a myślę, że Ci którzy rozpoczęli grę w podstawkę również powinni odnaleźć coś dla siebie.