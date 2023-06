Marka Honor oficjalnie powraca na polski rynek

Marka Honor jeszcze dobre kilka lat temu należała do Huawei i była jego submarką, jednak przez ten czas sporo się zmieniło w tym kontekście. Chiński producent sprzedał swoją submarkę i od tego czasu została samodzielną firmą, która kontynuowała wydawanie kolejnych smartfonów w Europie i na świecie. Przez dłuższy czas marka Honor nie była w ogóle dostępna w oficjalnej polskiej dystrybucji, ale właśnie od dzisiaj zmienił się ten stan rzeczy. Wraz z dzisiejszym polskim debiutem pojawiły się na sklepowych półkach trzy modele Magic 5 Pro, Magic Vs i Magic 5 Lite. Już na wstępie mogę powiedzieć, że wśród tych trzech modeli każdy znajdzie coś dla siebie.

Honor Magic 5 Pro

Pierwszy z całej trójki to telefon, który z całą pewnością można nazwać pełnoprawnym flagowcem. Sercem urządzenia jest najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 2, do tego w zależności od wersji 8 GB do 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także do 512 GB pamięci ROM. Ekran to 6,81 cala o rozdzielczości 2848×1312 pikseli i odświeżaniem do 120 Hz. Do tego dochodzi jeszcze pojemna 5100 mAh bateria z ładowaniem o mocy 66 W przewodowej wersji, 50 W bezprzewodowej oraz 5 W zwrotne ładowanie. Otrzymujemy również potężny zestaw trzech aparatów 50 Mpx główny o przysłonie f/1.6, szerokokątny również 50 Mpx i świetle f/2.0 oraz 50 Mpx teleobiektyw, od frontu otrzymujemy 12 Mpx jednostkę. Powiem szczerze, że pod względem aparatu szykuje się nam absolutna czołówka, choć oczywiście musimy poczekać jeszcze do naszych redakcyjnych testów. Całość uzupełnia certyfikat IP68 i działa pod kontrolą najnowszej wersji sygnowanej zielonym robocikiem oznaczonej numerem 13 wraz z autorską nakładką MagicOS 7.1 Telefon będzie dostępny w czarnej i zielonej wersji w najmocniejszej konfiguracji 12 GB/256 GB ROM w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 5499 zł.

Honor Magic Vs

Kolejny ze smartfonów to składak, który zadebiutował na świtowym rynku w ubiegłym roku. Do naszej dyspozycji Honor udostępnił układ Qualcomma czyli Snadpragona 8+ Gen 1, do tego 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci ROM. Wewnętrzny ekran jest o przekątnej 7,9 cala, zewnętrzny 6,45 cala. Zarówno jeden jak i drugi wykonany w technologii OLED. Otrzymujemy główne trzy obiektywy czyli 54 Mpx, 50 Mpx oraz 8 Mpx oraz od frontu 8 Mpx. Specyfikację uzupełnia pojemna bateria 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania do 66 W. Szkoda, że producent nie zdecydował się na wsparcie dla ładowania indukcyjnego. W Polsce podobnie jak Magic 5 Pro pojawi się w najmocniejszym wariancie z 12 GB RAM i 256 GB ROM i kosztować będzie 7499 zł. Niestety wersja dostępna w Polsce nie będzie obsługiwać rysika, ten uświadczymy w wariancie Ultimate, którego nie uświadczymy w tym momencie w Polsce.

Honor Magic 5 Lite

Na koniec pozostał z całej trójki mocny średniopółkowiec, w tym wypadku mamy do czynienia urządzeniem, w którym zaimplementowano Snapdragona 695 wraz 6 GB RAM i 128 GB ROM. Do tego dochodzi ekran o przekątnej 6,67 cala, który został wykonany w technologii AMOLED, który również działa w podwyższonym odświeżaniu 120 Hz. Do naszej dyspozycji oddano również potrójny główny obiektyw 64 Mpx, 5 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro, na froncie znajdziemy 16 Mpx jednostkę. Konstrukcja w głównej mierze wykonana jest z plastiku. W Polsce wariant z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM przyjdzie nam zapłacić 1599 zł. To całkiem niezła wycena, choć oczywiście finalnie rynek to zweryfikuje.

Powiem szczerze, że dzisiejsza premiera najnowszych smartfonów marki Honor pozytywnie mnie zaskoczyła, mamy tak właściwie z każdej półki cenowej (no, może poza typowymi budżetowcami) jeden model w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Większa konkurencja to również dla nas lepsza sytuacja, większy wybór i lepsze ceny. Oczywiście po jakimś dłuższym czasie zweryfikujemy, czy powrót marki Honor był udany, ale wygląda na to, że producent ten ma przemyślaną strategię. Jak Wam się podobają nowości ze stajni