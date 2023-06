To koniec tego producenta w Niemczech

Wolny rynek umożliwia nam swobodny zakup urządzeń, sprzętu czy ogólnie szeroko rozumianej technologii jaki nam się podoba. Druga sprawa to również większa konkurencja i dla nas ciekawsze rozwiązania w dobrej cenie. To wszystko sprawia, że pojawiający się nowi producenci sprzętu mobilnego na rynku okazują się całkiem sporym zagrożeniem dla „starych” wyjadaczy. Jeszcze dobre kilka lat temu niewielu wiedziało czym tak właściwie jest Xiaomi, dzisiaj to logo pojawia się na ogromnej ilości urządzeń i to często niezwiązanych z nowymi technologiami. Z marką realme było dosyć podobnie, jest to znacznie młodsza firma niż Xiaomi, ale również powoli przekonywała Polaków do swoich urządzeń i z roku na roku ma coraz większy udział w rynku przy tym bardzo dynamicznie się rozwijając. To wszystko sprawia, że wydaje się, że realme w Polsce, a także w Europie ma niezachwianą pozycję. No właśnie nie do końca.

W związku ze sporami patentowymi z Nokią już w ubiegłym tygodniu Vivo wycofało się z rynku niemieckiego, a należące do tego samego koncernu BBK realme również zdecydowało się na zawieszeniu sprzedaży w Niemczech. Sytuacja o tyle ciekawa, że realme to aktualnie jeden z pięciu największych producentów smartfonów na świecie, więc udział w rynku jest naprawdę spory. Dodając do tego duże zaangażowanie między innymi w Polsce czy we Włoszech to wszystko sprawia, że nie możemy być pewni, że za jakiś czas nie będzie jakiś dodatkowych roszad w markach od BBK. Dużo się też może zmienić po ewentualnych ugodach w sporze patentowym, ale do tego jest jeszcze daleka droga. Jak na razie realme w Polsce pozostaje i zamierza zwiększyć swoją aktywność u nas. Jak to wszystko wyjdzie w praktyce przekonamy się za jakiś czas.

Źródło: pocketnow.com