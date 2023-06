realme 11 Pro+ – test

Najnowsze smartfony od chińskiego producenta oficjalnie w Polsce zostały zaprezentowane właśnie dzisiaj tj. 20 czerwca 2023 roku. Przez blisko dwa tygodnie miałem okazję zapoznać się z mocniejszym i droższym wariantem spośród najnowszych premier czyli realme 11 Pro+. W Polsce finalnie ten model został wyceniony na 2399 zł. Jak w takim razie sprawdza się w praktyce najnowsze urządzenie od realme w praktyce? Czy mamy duże zmiany w porównaniu do poprzedniej generacji? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy smartfonowe jest dosyć standardowych rozmiarów. Całość wykonana jest z grubego kartonu w charakterystycznych dla siebie intensywnym żółtym kolorze. Do takiego zestawienia kolorystycznego realme zdecydowanie nas już zdążyło przyzwyczaić. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim samo urządzenie. Czyli realme 11 Pro+. Do tego dochodzi proste silikonowe etui wraz z ładowarką i odczepialnym kablem USB typu C. Tak właściwie już od dłuższego czasu to standard dla branży mobilnych technologii. Czasem jeden czy drugi producent się nieco wyłamie np. usuwając z pudełka ładowarkę (Samsung i Apple przede wszystkim wiodą prym). Mimo wszystko całość pod tym względem nie odstaje od tego do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić. W przypadku jakości poszczególnych elementu zestawu również nie mam uwag. Ładowarka jest ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Etui jest elastyczne i całkiem miłe w dotyku. Tutaj nie mam większych uwag, jeśli chodzi o zestaw.

W przypadku specyfikacji to dostajemy mocnego średniopółkowca, choć powiem szczerze, że jednym elementem jest nieco zawiedzony, ale o tym za chwilę. Serce telefonu jest układ MediaTeka czyli Dimensity 7050. Do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Producent dodatkowo zaimplementował ekran o przekątnej 6,7 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+ i z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Specyfikację uzupełnia pojemna bateria 5000 mAh wraz ze wsparcie dla szybkiego ładowania na poziomie 100 W. Do tego dochodzi 200 Mpx główny aparat, a także 8 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro. Całość pod tym względem wygląda naprawdę nieźle, choć zdecydowanie najgorzej wypada ta część związana z procesorem, który w telefonie za te pieniądze powinien być zauważalnie mocniejszy. Ale o tym jeszcze później. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Design oraz jakość wykonania

W przypadku telefonów różnej maści trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko ten design nie zmienia się jakoś szczególnie. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się dużo różnych materiałów, które są wykorzystywane do wykończenia smartfonów. Przede wszystkim dominuje plastik, i niestety tutaj jest dosyć podobnie. Plecki urządzenia to plastik, na szczęście dobrej jakości nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało czy uginało się, ale mimo wszystko nie jest to tak ciekawy materiał jak skóra wegańska czy matowe szkło. Reszta ramki wydaje się również plastikowa, a szkoda, pod tym względem przydałoby się nieco więcej innowacyjności i pomysłu. Tym bardziej, że realme potrafiło pozytywnie zaskoczyć. Inna sprawa to gabaryty urządzenia. Mimo całkiem sporego ekranu konstrukcja nie jest przesadnie duża, a to dzięki wąskim ramkom wokół ekranu, a także zagiętej prawej i lewej krawędzi wyświetlacza. Telefon dzięki temu wygodnie leży w dłoni, a przy tym nie jest przesadnie ciężki. Pod względem jakości wykonania nie mogę mieć większych uwag. Mamy przede wszystkim plastik, ale jest on dobrej jakości. Plecki telefonu są matowe, dzięki czemu nie zbierają przesadnie dużo docisków palców. Jedynie co mocno rzuca się w oczy to ogromna okrągła wyspa pod zestaw aparatów, obok której nie udało mi się przejść obojętnie. Jest ogromna, do tego mocno wystająca spoza bryły urządzenia przez co telefon nie może leżeć na płasko na biurku czy stole. Sytuację nieco ratuje etui, ale mimo wszystko nie potrafi zniwelować w 100% uskoku. realme w przypadku swoich flagowych średniaków nie zaimplementował dodatkowego wsparcia dla wodoszczelności czy pyłoszczelności.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory bo 6,67 calowy ekran, który ma zakrzywioną prawą i lewą krawędź. W górnej jego części znajdziemy z kolei przedni obiektyw aparatu, a powyżej głośnik do rozmów. Standardowo najwięcej elementów dodano na krawędziach urządzenia. Na prawej krawędzi znajdziemy dwa fizyczne klawisze. Idąc od góry, pierwszy służący regulacji głośności. Drugi z kolei power. Na lewej nie znajdziemy żadnych dodatków. Dolna krawędź to z kolei tacka na karty SIM, głośnik, a także wyjście USB typu C, a także główny głośnik multimedialny . Vis a vis z kolei mamy mniejszy, drugi z głośników multimedialnych. Plecki urządzenia to potężna wyspa na aparaty wraz z diodą doświetlającą LED. Więcej elementów już w tym telefonie nie uświadczymy.

Ekran

Chiński producent do naszej dyspozycji oddał 6,7 calowy ekran wykonany w technologii AMOLED, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+ czyli 1080×2412 pikseli co daje zagęszczenie na poziomie 394 ppi. Nie mogło również zabraknąć wsparcia dla wyższego odświeżania 120 Hz. Warto również wspomnieć, że krawędzie ekranu są „zaciągnięte” na ramkę samego telefonu. Są zakrzywione, co z jednej strony wygląda naprawdę ciekawie, ale to już bardziej kwestia gustu. Co do jakości wyświetlanego obrazu cóż jest to AMOLED, który daję radę i do codziennego korzystania w zupełności wystarcza. Co ważne zakres jasności również jest bardzo dobry. Zarówno jeśli mówimy o dolnych wartościach dzięki czemu nawet gdy mamy półmrok ekran nie razi nas po oczach, a przy dużym nasłonecznieniu nie ma również problemu z dobrą widocznością. Ekran firmowo jest również odpowiednio chroniony przy pomocy folii ochronnej. Producent również nie zapomniał o AoD w tym wypadku nazwane jako Ekran zawsze aktywny. Opcji związanych z personalizacją jest całkiem sporo począwszy o koloru, poprzez ustawienie konkretnego testu zdjęcia czy grafiki. Całość nie jest może szczególnie rozbudowana pod tym względem, ale daje mimo wszystko możliwość personalizacji ekranu pod siebie. W przypadku ogólnie wyświetlacza mamy trochę różnych opcji ustawień możemy przełączać między różną częstotliwością odświeżania kolorów, różnymi trybami kolorów dodatkowymi trybami chroniącymi nasz wzrok. Jednak mimo wszystko nie znajdziemy tutaj opcji, których do tej pory nie widzieliśmy wcześniej u konkurencji.

Bateria

W przypadku swoich urządzeń realme raczej nie idzie w półśrodki jeśli chodzi o samą pojemność baterii, a w szczególności szybkości ładowania smartfona. Jeśli chodzi o to pierwsze mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 5000 mAh. Co jest dobrym standardem dla tego typu rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o technologię szybkiego ładowania to tutaj mamy 100 W moc ładowania. Co ważne ładowarka dołączona do zestawu w pełni wykorzystuje tę możliwość, więc tutaj nie musimy dodatkowo kupować żadnych dodatkowych akcesoriów. Bateria bez przeszkód wytrzymuje nawet dwa dni działania, co jest naprawdę niezłym wynikiem i coraz częściej spotkanym wśród urządzeń z tej półki cenowej. Jeśli chodzi o szybkość ładowania to 100 W zdecydowanie daję radę. Od 0 do 100% to około 22 minut. W 15 minut mamy już 70% naładowania baterii co jest również świetnym wynikiem. Tak dobry wynik ładowania jest możliwy poprzez podzielenie ogniwa na dwie części i równoczesne jego ładowanie. Podczas całego procesu realme 11 Pro+ nie grzeje się szczególnie mocno Jednak to co dotyczy większości smartfonów ze średniej półki cenowej to brak ładowania indukcyjnego i niestety również takiego nie uświadczymy w przypadku realme 11 Pro+. Podobnie zresztą jak zwrotnego.

Aparat

Podstawowy zestaw aparatów składa się z trzech „oczek”. Podstawowy z nich to 200 Mpx jednostka Samsunga o świetle f/1.69 z OIS, do tego dochodzi 8 Mpx szerokokątny f/2.2 oraz 2 Mpx makro o świetle f/2.4. Frontowy aparat to 16 Mpx jednostka. Powiem szczerze, że tak na dobrą sprawę rację bytu ma główne oczko, które robi dobre zdjęcia. Przy dobrych warunkach oświetleniowych, mamy sporo szczegółów, dobrze odwzorowane kolory. Tak na dobrą sprawę jest to całkiem niezły aparat, gdy weźmiemy pod uwagę pozostałe dwa to tutaj sytuacja się pogarsza. Aparat szerokokątny robi zauważalnie gorsze zdjęcia, a makro traktowałbym jedynie jako ciekawy dodatek, a nie element który można użyć do robienia dobrych zdjęć. Jeśli z kolei chodzi zdjęcia nocą, na tle konkurencji w podobnej cenie realme 11 Pro+ nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. W przypadku nagrywania zdjęć całość wygląda dosyć podobnie. Mamy możliwość nagrywania maksymalnie w jakości 4K w 60 klatkach na sekundę. Nie ma mamy opcji tworzenia wideo w 8K. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i filmów przygotowanych przy pomocy realme 11 Pro+.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą najświeższej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13. Do tego dochodzi pakiet bezpieczeństwa datowany w chwili pisania tej recenzji na kwiecień bieżącego roku. Oczywiście jak przystało na urządzenie mobilne od realme całość działa na autorskiej nakładce chińskiego producenta ColorOS również o numerze 13. Sama nakładka niczym szczególnym się nie wyróżnia na tle innych podobnych rozwiązań dostępnych u konkurencji. Jednak podobnie jak miałem problem w przypadku telefonu Xiaomi czyli POCO F5 tak i tutaj nakładka systemowa zawiera całkiem sporo różnej dodatkowego zupełnie niepotrzebnego oprogramowania. Oczywiście można je bez większych problemów samemu usunąć, ale mimo wszystko producent w tym wypadku za dużo tego wszystkiego pcha. Nowy użytkownik widząc taką ilość aplikacji i gier po prostu się gubi w tym gąszczu, a większość z nich nie jest w ogóle potrzebna. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości szczególnie producenci pochodzący z Państwa Środka zmniejszą ilość dodatkowego oprogramowania.

Multimedia

Czy jest to multimedialny kombajn? Raczej nie, choć powiem szczerze dla przeciętnego użytkownika zdecydowanie taki zestaw jaki oferuje realme 11 Pro+ w zupełności wystarczy. Po pierwsze całkiem niezły ekran z zakrzywionymi krawędziami. Do tego niewielki notch. Jeśli z kolei chodzi o dźwięk to w tym przypadku nie uświadczymy tutaj żadnego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm, ale mamy za to głośnik stereo, który gra naprawdę nieźle. Owszem przy maksymalnej głośności nieco chrupie, ale nie jest to element do którego nie zdążylibyśmy się przyzwyczaić. Pod względem multimediów to element, który nie odstaje od tego do czego zdążyły nas przyzwyczaić firmy w tej półce cenowej. Pod względem multimediów realme 11 Pro+ nie jest żadnym multimedialnym demonem, czy elementem, który szczególnie wyróżnia się na tle pozostałych rozwiązań, ale zdecydowanie na plus można zaliczyć dwa głośniki i całkiem niezłe ich brzemiennie.

Czytnik biometryczny

Czytnik biometryczny jak przystało na mocnego średniaka został zaimplementowany pod wyświetlaczem. Działa on ogólnie dobrze, czyli po przyłożeniu palca ekran jest szybko wybudzony, jednak samo rozmieszczenie czytnika jest trochę za nisko. Nieraz podczas testów musiałem zmieniać uchwyt na telefon, by wycelować w czytnik co nie zawsze było wygodne. Co do samego procesu konfiguracji tutaj nie mam więcej zastrzeżeń. Jest prosty i nie wymaga dużo zaangażowania ze strony samego użytkownika. Wystarczy kilkukrotnie zeskanować nasz palec, a cała magia dzieje się praktycznie bez naszego udziału.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił średniopółkowy układ MediaTeka czyli Dimensity 7050 i aż 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o codzienne korzystanie z telefonu to taki duet wystarcza, aż nadto. Szczególnie jeśli chodzi o ilość pamięci operacyjnej RAM, z drugiej jednak strony, gdy weźmiemy pod uwagę wydajność w grach czy benchmarkach mocno kuleje. Najnowsze produkcje w większości wypadku uruchomimy, ale o grach w najwyższych możliwych ustawieniach może być już różnie. Szkoda, bo ostatnio testowany przeze mnie POCO F5, który nie miał flagowego układu, a tylko Snapdragona 7+ Gen 2 pod względem osiągów sprawował się kilkukrotnie lepiej, a należał do bardzo podobnej półki cenowej. Nie wiem dlaczego realme nie postarało się dodać w swoim najmocniejszym średniopółkowcu znacznie wydajniejszego układu, bo widać że brakuje pod tym względem mocy. Plusem jest na pewno fakt, że telefon nawet pod większym obciążeniem czy dłuższej grze nie nagrzewa się tak mocno, wydaję się wręcz zimny. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił pełny zestaw modułów łączności bezprzewodowej. Między innymi znaleźć możemy moduł 5G (bez którego dzisiaj już ani rusz). Do tego dochodzi Wi-Fi, Bluetooth oraz NFC. Całość pod względem działanie nie sprawiała najmniejszych problemów. Podczas testów nie pojawiały się czasowe przestoje czy jakiegoś innego rodzaju problemy. Co do jakości połączeń również nie mam większych uwag. Zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać naprawdę dobrze.

Podsumowanie

W przypadku najnowszego flagowca chińskiego producenta mam spory problem, bo za 2399 zł otrzymujemy aż 12 GB RAM i 512 GB ROM i naprawdę niezły aparat. Jednak z drugiej strony jest problem z brakiem wydajnego układu. Przez co w moim przypadku jeśli miałbym rozglądać się za tańszą alternatywą to znacznie lepiej wygląda już realme 11 Pro z 8 GB RAM i 128 GB ROM kosztuje 500 zl mnie a wydajnościowo ma dokładnie taki sam układ. realme 11 Pro+ to ciekawy telefon, który moim zdaniem najwięcej tarci poprzez przeciętną wydajność, która może dziwić w telefonie za 2400 zł.