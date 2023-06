Nowy ważny update dla smartfonów z linii Galaxy S23

Samsung może być brany jako przykład producenta, który dba o aktualizacje swoich najnowszych urządzeń, ale również i tych nieco starszych. Standardowo swoim flagowcom koreański producent zapewnia aż cztery duże aktualizacje do kolejnych wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, a również pojawiają się miesięczne aktualizacje bezpieczeństwa. Drugą stroną medalu są również aktualizacje wynikające z problemów, na które napotkali sami użytkownicy już po premierze urządzenia i powiem szczerze, że tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Ogólnie użytkownicy Galaxy S23 czy to wersji Plus czy Ultra nie mogą narzekać na szybkość aktualizacji i Samsung do tej pory szybko interweniował, ale w przypadku dosyć często zgłaszanego problemu z gorszą ostrością zdjęć zwlekał nieco dłużej niż zazwyczaj. Jednak finalnie update ujrzał światło dzienne.

Night mode does seem to reduce the feeling of dirty, and I will do a rigorous comparative test next week. https://t.co/Uh0vezH3e7 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 16, 2023

W momencie pisania tego newsa Samsung rozpoczął dystrybucję tej łatki Indonezji, Malezji, Tajlandii i Filipinach, a do kolejnych krajów powinna trafić w przeciągu najbliższych tygodni, choć najpewniej ten proces nie będzie trwał szczególnie długo. Warto zaznaczyć, że update waży całkiem sporo bo ponad 2,2 GB, wiec warto być podłączonym do sieci Wi-Fi, nie sieci komórkowej. Mimo iż łatka waży ponad 2 GB to pozostałe zmiany są raczej kosmetyczne i łatają drobne problemy i inne niedociągnięcia znalezione międzyczasie na smartfonach koreańskiego producenta.

Jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie update pojawi się w Polsce, choć warto od czasu do czasu sprawdzać czy nie ma łatki do pobrania z poziomu ustawień telefonu. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy łatka jest już zainstalowana na Waszych telefonach i czy faktycznie poprawia ostrość zdjęć wykonanych przy pomocy apartu.

Źródło: pocketnow.com