Unia Europejska wymusi łatwy dostęp do baterii w smartfonach?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat rynek mobilnych technologii mocno się zmienił, nie mieliśmy może rozwiązań na miarę iPhone’a jak w 2007 roku, jednak mimo wszystko postęp technologiczny jest zauważalny. Jeszcze dobre kilka lat temu każdy kto posiadał telefon czy to już smartfona czy „analogowy” telefon mógł łatwo i bezproblemowo ściągnąć tylną klapkę urządzenia w celu „szybkiego” resetu czyli wyciągnięcia ogniwa i ponowego jego włożenia. Takich telefon aktualnie jest jak na lekarstwo. Wynika to z kilku rzeczy przede wszystkim sztywność konstrukcji, również bezpieczeństwo użytkowników. Dzisiaj szybkie ładowanie oznacza nawet 200 W mocy, a wówczas standardem było coś około 5 W. Jednak może się okazać, że dalszej już bliższej przyszłości Unia Europejska wymusi zmiany w prawie i w smartfonach właśnie na producentach sprzętu mobilnego.

Chodzi w tym wszystkim o dostęp do baterii. Tak jak na wstępie do tego artykułu pisałem jeszcze kilka lat temu każdy mógł ściągnąć klapkę smartfona i dostać się do środka, teraz sytuacja ma powrócić i to raczej z korzyścią dla samych użytkowników. Nieraz do tej pory zdarzało mi się, że wymieniałem telefon właśnie ze względu na mocno zużytą baterię. Okazywało się po dwóch trzech latach od premiery telefonu na rynku, że nie ma dostępnych nowych baterii bo np. producent zaprzestał wsparcia, albo koszt samej wymiany jest na tyle duży, że opłaca się kupić zupełnie nowy telefon. W przypadku swojego pierwsze smartfona czyli HTC Desire po czterech latach korzystania z telefonu wymieniłem ogniwo bez przeszkód. Liczę, że niedługo taka opcja będzie dostępna w każdym telefonie. Jednak znając życie zanim wszelkie zmiany wejdą w życie minie jeszcze kilka dobrych lat i według przeciekowych informacji ustawa ma wejść w życie gdzieś w okolicach 2027 roku.

Moim zdaniem zmiany tego typu idą w dobrym kierunku. Oczywiście może się to odbić na szybkości ładowania urządzeń, bo łatwiejszy dostęp może się wiązać z ograniczeniami producentów co do zastosowanej technologii, ale mimo wszystko każdy z użytkowników powinien na tym zyskać. Jednym z elementów, które już teraz wymusiła Unia Europejska jest obowiązek stosowania USB typu C jako głównego źródła zasilania dla smartfonów. Po jesieni 2024 roku wszystkie telefony będą korzystać z UBS typu C w tym i sam Apple.

Źródło: gsmarena.com