POCO F5 – recenzja

Telefony marki POCO, to tak właściwie submarka chińskiego Xiaomi. Weszły one już jakiś czas temu na polski rynek i z marszu zdobyły bardzo dużą popularność. Urządzenia POCO charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem cena/jakość. Za relatywnie dobre pieniądze możemy otrzymać naprawdę ciekawe smartfony. Jednym z najnowszych premier marki POCO jest właśnie POCO F5, który zadebiutował na sklepowych półkach dosłownie dwa tygodnie temu. Jak ten smartfon sprawuje się praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie jak opakowanie. Mamy do czynienia z grubszym kartonem, który został zachowany w czarno-żółtej stylistyce charakterystycznej dla smartfonów marki POCO. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. Jak wygląda zestaw akcesoriów i dodatków? Prócz samego urządzenia znajdziemy również przezroczyste etui silikonowe, zestaw papierologii oraz ładowarkę z odczepialnym kablem USB C. Co ważne ładowarka wspiera technologię szybkiego ładowania, więc pod tym względem w pełni wykorzystany zostanie potencjał smartfona, bez dodatkowych wydatków.

POCO F5 to podstawowy model z linii, który co prawda nie jest pełnoprawnym flagowcem, ale z całą pewnością jest to telefon, który można zapisać go jako mocny średniopółkowiec. Po pierwsze sercem telefonu jest układ Qualcomma czyli Snapdragona 7+ Gen 2, który dodatkowo wspierany jest przez 8 GB lub 12 GB wbudowanej pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 6,67 ekran wykonany w technologii AMOLED i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Mamy również baterię o pojemności 5000 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania o mocy do 67 W. Główne oczko to 64 Mpx jednostka. Do tego 8 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro. POCO F5 wyposażony jest również w zestaw czujników i modułów łączności bezprzewodowej. Pełną specyfikację POCO F5 znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Telefony marki POCO to urządzenia, które nie wyróżniają się w jakiś specjalny sposób. W przypadku POCO F5 mamy do czynienia z metalową ramką, która dosyć prosto została ścięta bez dodatkowych udziwnień. Plecki natomiast są plastikowe, ale jest to dobrej jakości materiał. Osobiście najbardziej mi przeszkadzał jeden element. Tylna obudowa telefonu, czyi tak zwane „plecki” wykonane są z plastiku w połysku przez co bardzo szybko zbierały wszelkie brudy, odciski palców itd. Nie jest to może element, do którego nie da się przyzwyczaić, ale tutaj można byłoby to nieco lepiej rozwiązać, oczywiście sytuację nieco ratuje skorzystanie z silikonowego etui. Telefon mimo całkiem sporych gabarytów dobrze leży w dłoni i nie ma problemu by nagle nam wypadł. Nie jest też przesadnie ciężki.

Od frontu otrzymujmy duży 6,67 calowy wyświetlacz. Przy górnej krawędzi znajdziemy centralnie umieszczony otwór przedniej kamerki do selfie. Nad nim z kolei standardowo umieszczono głośnik do rozmów i zestaw podstawowych czujników. Jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia i zaczynając od prawej otrzymujemy dwa przyciski fizyczne. Jeden umieszczony nieco wyżej służący regulacji głośności, drugi nieco niżej, który działa jako klawisz power. Pierwszy z nich jest nieco bardziej wystający i łatwo go nawet nie spoglądając na samą bryłę urządzenia łatwo możemy skorzystać z przycisku. Power jest bardziej zlicowany z samą krawędzią, ale dzięki takiej różnicy możemy wygodnie korzystać z tego rozwiązania. Vis, a vis nie znajdziemy żadnych elementów. Na dolnej krawędzi z kolei znajdziemy tackę na karty SIM, a także mikrofon wyjście USB typu C, a także jeden z głośników multimedialnych. W przypadku przeciwległej krawędzi znajdziemy nieco zapomniane wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także drugi z mikrofonów i głośników multimedialnym. Plusem jest również port podczerwieni. Plecki urządzenia to zestaw potrójnych obiektywów, które nie są umieszczony na wyspie, a każdy z nich jest osobną „wysepką”. Obok potrójnego zestawu znajdziemy diodę doświetlającą LED.

Pod względem wykonania POCO F5 nie mam większych uwag. W przypadku tego modelu POCO poszczególne elementy urządzenia są dobrze spasowane. Nie ma mowy, by coś skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Jeśli chodzi o dodatkowy certyfikat mamy tutaj do czynienia z IP53, czyli podstawową jego wersją, która daję ochronę przed zachlapaniem, pyłem oraz kurzem. W większości zastosowań w zupełności wystarczy.

Ekran

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił ekran o przekątnej 6,67 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1080×2400 czyli Full HD+. Do tego dochodzi odświeżanie na poziomie 120 Hz i wsparcie dla HDR. Wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED. Co do jakości wyświetlanego obrazu AMOLED to praktycznie zawsze półka wyżej niż zwykły IPS. Tutaj widać, naprawdę przyzwoitą jakość tego obrazu, którą można trochę zmodernizować przy użyciu odpowiednich opcji w ustawieniach telefonu. Kolory są żywe i dobrze odwzorowane, a zarówno maksymalna jak i minimalna jasność wyświetlacza stoi na dobrym wysokim poziomie. Oczywiście jak przystało na mocnego średniopółkowca mamy jeszcze szkło ochronne Gorilla Glass w wersji 5 , a także dodatkową folię ochronną. Taki zestaw w zupełności powinien wystarczyć do ochrony naszego telefonu przed zarysowaniem. POCO zdecydowało się również dodać wsparcie dla Always on Display w tym wypadku mam wersję polską czyli „Ekran zawsze włączony”, tak jak przyzwyczaiło nas MIUI mamy całkiem sporo różnej maści opcji personalizacji tego ekranu. Dzięki czemu, każdy może sobie dostosować jego wygląd do swoich preferencji. Na koniec kilka słów o szybkości działa i reakcji wyświetlacza na polecenia. Nie mam tutaj żadnych uwag, wszystkie polecenia telefon wykonuje bez zbędnej zwłoki. Co jak najbardziej można zaliczyć na plus. Pod względem ekranu całość wygląda naprawdę nieźle, i nie mam większych uwag w tej materii.

Bateria

Telefony POCO to smartfony, w które producent „dorzuca” całkiem niezłe ogniwa. W przypadku swojego najnowszego dziecka mamy do czynienia z baterią o pojemności 5000 mAh i jest to naprawdę dobry wynik. Do ego dochodzi wsparcie dla technologii szybkiego ładowania do mocy 67 W. W praktyce takie ogniwo daje całkiem niezłe rezultaty, bowiem bez większych przeszkód telefon wytrzymywał dwa dni działania. Nie mówię tutaj o bardzo intensywnych dniach, ale takich standardowych, gdzie wykonujemy kilka połączeń surfujemy w internecie, bez większego grania czy oglądania filmów/YouTube. Oczywiście możemy jeszcze nieco przyoszczędzić na zmniejszeniu odświeżania ekranu do 60 Hz czy jasności ekranu, wówczas będziemy mogli wyciągnąć jeszcze nieco więcej. Całość pod tym względem wygląda naprawdę nieźle. Jeśli chodzi z kolei o samo ładowanie to 67 W mocy daje nam możliwość uzupełnienia baterii w niespełna godzinę. Około 50 minut dokładnie zajmuje naładowanie telefonu od 0 % do 100%. Wynik dobry, tym bardziej, że piętnaście minut wystarczy by naładować telefon wytrzymał dodatkowe kilka godzin. Oczywiście jak na modłę wszystkich aktualnych smartfonów tak i tutaj nie mamy dostępu do baterii.

Aparat

Do naszej dyspozycji chiński producent jako główne trio udostępnił 64 Mpx główne oczko o świetle f/1.79 oraz AF i OiS, do tego dochodzi 8 Mpx szerokokątny przy ogniskowej f/2.2 oraz trzeci z aparatów do makro 2 Mpx i f/2.4. Z kolei od frontu mamy 16 Mpx aparat. Jeśli chodzi o jakość robionych zdjęć to zdecydowanie na plus wychodzi ich ogólny odbiór. Kolory są dobrze odwzorowane, całkiem niezły poziom szczegółów. Oczywiście do najlepszych fotograficznych rozwiązań konkurencji zdecydowanie brakuje, ale jeśli porównamy do rozwiązań z tej samej półki cenowej POCO F5 pasuje się mniej więcej w połowie stawki. Jakość zdjęć zauważalnie spada w dwóch przypadkach, gdy zaczniemy robić fotki w gorszych warunkach oświetleniowych. Pojawia się wówczas duża ilość szumów, kolory są przekłamane, a ilość szczegółów drastycznie spada. Drugi element, przy którym widać zauważalnie, że spada jakość to aparat szerokokątny. Zdjęcia są gorszej jakości i to po prostu widać. Makro traktowałbym raczej jako zabawkę, dodatek, z którego w praktyce jednak mimo wszystko dosyć rzadko się korzysta. W przypadku nagrań wideo sytuacja wygląda dosyć podobnie. Maksymalnie możemy nagrywać w jakości 4K w 30 klatkach na sekundę. Jakość nagrań jest ogólnie ok, choć znowu brakuje szczegółów. W przypadku oprogramowania, które obsługuje cały aparat tutaj żadnych nowych fajerwerków nie uświadczyłem. Całość pod tym względem działa naprawdę sprawnie i wygodnie korzysta się z aplikacji aparatu. Czasem mogłaby działać nieco szybciej, ale możliwe, że przy jednej z kolejnych aktualizacji sytuacja pod tym względem się poprawi. Poniżej znajdziecie pełną galerię zdjęć i filmów wykonanych przy pomocy najnowszego smartfona od chińskiego producenta.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13. Do tego dochodzi autorska nakładka chińskiego producenta czyli MIUI w wersji 14, dokładniej 14.0.6.0. Podstawowy zestaw oprogramowania uzupełnia pakiet bezpieczeństwa datowany na kwiecień bieżącego roku, więc całkiem nieźle. W przypadku oprogramowania POCO to co najbardziej przeszkadza to ilość preinstalowanych aplikacji i gier. Jest ich po prostu za dużo. Miałem wrażenie, że w tym gąszczu łatwo można się pogubić, ale na szczęście możemy bez większych problemów większość z tych gier i aplikacji odinstalować. Producenci starają się coraz częściej ograniczać ilość dodatkowych „apek”, ale niestety nie wszyscy. Co do samej nakładki MIUI ja ją po prostu lubię ma sporo funkcji i wygodnie się z niej korzysta na co dzień. Może miejscami jest za bardzo przeładowana, ale mimo wszystko uważam, że MIUI to ciekawa alternatywa dla One UI czy gołej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Czytniki biometryczne

W przypadku POCO F5 mamy do czynienia z czytnikiem wbudowanym w klawisz power. Nie jest to może najwygodniejsze rozwiązanie, choć w tym wypadku się sprawdza. Przy tego typu smartfonach za ponad 2000 zł liczyłem mimo wszystko, ze producent zdecyduje się na implementację czytnika pod ekranem. Jednak przejdźmy do konkretów. Czytnik tak jak wspomniałem wcześniej jest zintegrowany z klawiszem power. Działa on sprawnie to znaczy tuż po przyłożeniu naszego opuszka palca szybko następuje odblokowanie telefonu. Sam proces konfiguracji jest również mało skomplikowany, wystarczy kilkukrotnie zeskanować palec w celu dodania odpowiedniego odcisku palca. Do samego czytnika nie mam żadnych uwag, całość działa bez zarzutów.

Multimedia

POCO F5 to smartfon, który powinien zadowolić większość fanów muzyki czy filmów, owszem super przestrzennego dźwięku i innych fajerwerków nie uświadczymy, ale mimo wszystko całość prezentuje się naprawdę nieźle. Wyświetlacz jest dobrej jakości, mamy co prawda niewielkiego notcha, ale ten nie powinien przeszkadzać. Z dobrych wieści jest również głośniki stereo, a także wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Z plusów można zaliczyć również port podczerwieni, który może zamienić nasz telefon w uniwersalny pilot do prawie wszystkich domowych urządzeń. Dwa ostatnie elementy nie są zbyt często implementowane jeśli chodzi o smartfony, a tutaj mamy całkiem bogaty ich zestaw.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił mocny średnio półkowy układ czyli Snapdragona 7 Gen 2. Do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM i powiem szczerze, taki duet pozytywnie mnie zaskoczył. Tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o gry to większej różnicy nie mamy pomiędzy wydajnością między flagowcem, a tym POCO F5. Owszem w benchmarkach mamy już zauważalną różnicę, ale wszystkie odpalane tytuły na POCO F5 chodziły płynnie na maksymalnych ustawieniach graficznych chociażby Diablo Immortal czy Genshin Impact. Jeśli ktoś szuka wydajnego urządzenia w znacznie rozsądniejszej cenie niż flagowiec może się okazać POCO F5 bardzo dobrą alternatywą. Jeśli z kolei chodzi o sam system i szybkość jego działania również nie mam większych uwag. Całość działa bardzo dobrze. Aplikacje uruchamiają się szybko bez zbędnej zwłoki, a wszelkie polecenia telefon wykonuje od ręki. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

POCO F5 ma tak właściwie wszystkie najważniejsze moduły, które implementuje się w smartfonach w 2023 roku. Mamy oczywiście 5G, ale do tego Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ale także rzadziej spotykany port podczerwieni. Całość działa bez większych problemów. Podczas testów nie miałem żadnych problemów z działaniem czy nagłym rozłączaniem się poszczególnych modułów. Jeśli chodzi o jakość rozmów również nie mam większych uwag. Zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać bardzo dobrze i tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń.

Podsumowanie

POCO F5 to telefon, który w swojej półce cenowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Naprawdę wydajny. Przy tym z dobrą i pojemną baterią. Z mankamentów można znaczyć, brak wsparcia dla ładowania indukcyjnego czy przeciętny aparat, ale mimo wszystko całość jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i alternatywą dla innych urządzeń.