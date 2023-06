Nowa opaska Xiaomi sprzedaje się jak świeże bułeczki

To, że najnowsza opaska chińskiego producenta jest hitem sprzedażowym wiemy już od dłuższego czasu, bo tak na dobrą sprawę jeśli weźmiemy sprzedaż z ostatnich kilku lat to zdecydowanie urządzenie Xiaomi znajduje się zawsze wysoko wszelkich różnego rodzaju rankingach. Wpływa na to bardzo dużo różnych czynników, ale urządzenie Xiaomi są również bardzo rozsądnie wycenione, chociaż zmieniło się to w ostatnim czasie, bo nawet podstawowa wersja Xiaomi MI Banda zauważalnie podrożała.

Najświeższa premiera czyli Xiaomi Mi Band 8 to istny hit sprzedażowy. Jak na razie tylko w Chinach bo tam jest oficjalnie dostępny, ale mimo wszystko już teraz trafił do ponad miliona użytkowników. Trzeba również wziąć pod uwagę jeden fakt, opaska w Państwie Środka jest zauważalnie tańsza. Cena waha się od 249 do 299 juanów co przekłada się na kwotę niecałych 150 zł, do maksymalnie 170 złotych zakładając wariant NFC. W Polsce możliwe, że zbliżymy się mniej więcej do dwukrotności tej kwoty, ale jak na razie są to tylko moje spostrzeżenia, a faktycznie będziemy mogli to zweryfikować gdy opaska pojawi się oficjalnie na polskich sklepowych półkach.

Przeciekowe informacje sugerują, że globalnie w tym również i w Polsce Xiaomi Mi Band 8 zadebiutuje jeszcze latem, więc najpewniej w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Tak jak wspomniałem wcześniej w ubiegłym roku pojawił się Xiaomi Mi Band 7 NFC w cenie sugerowanej na poziomie 299 zł, więc zakładając ogólny wysoki poziom inflacji możemy się spodziewać kwot około 329 zł – 349 zł. Opaska chińskiego producenta coraz bardziej przypomina cenowo podstawowe wersje smartwatchy i w którymś momencie może się okazać, że warto będzie dopłacić niewielką kwotę by kupić smartwatcha z prawdziwego zdarzenia.

Czekacie na premierę Xiaomi MI Band 8 w Polsce i Europie? Jesteście zainteresowani jej zakupem? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com