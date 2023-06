Wiemy kiedy oficjalnie zadebiutuje Asus Zenfone 10

Wydawać by się mogło, że najlepszy okres wiosennych premier mamy już za sobą. Mieliśmy okazję poznać flagowce wszystkich najważniejszych producentów sprzętu mobilnego począwszy od Samsunga, Xiaomi, OnePlusa czy Oppo. Jednak do tej pory nie wszyscy zdecydowali się na prezentację tegorocznych premier z najwyższej półki. Oczywiście wielkimi krokami pojawia się okres ogórkowy, ale od kilku lat zauważalnie się on skraca. Wcześniej rozpoczynał się gdzieś w okolicach połowy czerwca i trwał praktycznie do końca sierpnia. W tym roku po kalendarzy premier można wywnioskować, że mamy do czynienia z premierami jeszcze pod koniec czerwca, a już w pierwszej połowie sierpnia przecieki sugerują o kolejnych nowościach.

Tajwański producent w swoim portfolio jako jeden z nielicznych twórców smartfonów ma flagowe kompaktowe urządzenia. Zdecydowanie jest nim rodzina urządzeń Asus Zenfone, która w bieżącym roku doczeka się już dziesiątej generacji. Według już oficjalnych informacji najnowszy smartfon z logiem Asusa oficjalnie zaprezentowany zostanie już 29 czerwca bieżącego roku.

Co wiemy o tym smartfonie już teraz? Wspomnę tylko na samym początku, że mamy do czynienia z plotkami, więc nie wszystkie informacje będą mieć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Pierwsze i najważniejsze to wielkość ekranu tutaj bez zasadniczych zmian – nadal będzie to mały smartfon 5,8 calowym wyświetlaczem do tego dojdzie najnowszy Snapdragon 8 Gen 2 oraz wsparcie dla ładowania indukcyjnego. Nowością będzie również nowa wersja kolorystyczna telefonu – będzie to zielony.

Jak na razie na temat najnowszego smartfona tajwańskiego producenta nie wiemy zbyt wiele, ale te szczątkowe informacje już teraz mogą nas nakierować w jaka stronę idzie Asus ze swoimi najnowszymi urządzeniami. Jednym słowem jeśli ktokolwiek liczył na rewolucję w tym temacie musi obejść się smakiem. Zmiany zapowiadają się raczej mocno kosmetyczne i nie będą znaczące, choć jeszcze mogę się mylić. Czekacie na najnowszego smartfona Asusa? Czy takie kompaktowe i flagowce mają jeszcze sens? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem co sądzicie o zbliżającej się premierze tajwańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com