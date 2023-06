Stało się, serwery w Diablo IV nie wytrzymały

Dobre kilka tygodni temu ruszyły beta testy najnowszej produkcji Blizzarda – Diablo IV. Wówczas kolejki na serwery sięgały kilkudziesięciu minut. Był to długi czas oczekiwania, ale dawał później pewność, że po tym czasie uda nam się zagrać w tytuł już bez większych problemów. Oczywiście Blizzard bił się w piersi i mówił właśnie, że dzięki takim beta testom uda się odpowiednio przygotować infrastrukturę serwerową tak by całość działała jak należy. Później twórcy Diablo uruchomili kolejną otwartą betę i wówczas można było zauważyć znaczny postęp w szybkości logowania się do produkcji.

Jak wyglądał ten problem w przypadku startu już w oficjalnym terminie premiery? O dziwo użytkownicy na ten problem w żaden sposób nie narzekali. Kolejki do serwerów nie były przesadnie długie, a też trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko Diablo IV to najszybciej i najlepiej sprzedająca się produkcja ich autorstwa, więc skala premiery była naprawdę bardzo duża. Jednak nie mogło być tak różowo cały czas, bowiem wczoraj późnym wieczorem serwery jednak odmówiły posłuszeństwa. Problem najpewniej w szybko zostanie naprawiony, ale jest to pewien zgrzyt jeśli chodzi o premierę Diablo IV, choć nie jedyny który się pojawił. Szczęścia nie miał gracz, który jako pierwszy dobił do 100 poziomu postaci, przez błąd serwera stracił swoją postać i musiał zacząć grać od nowa.

Dajcie znać jak Wam się podoba najnowsza odsłona Diablo. Czy mieliście do tej pory problemy z grą online? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: własne