Nowe gry w ramach Playstation Plus na czerwiec już dostępne

Usługa abonamentu dla graczy Playstation Plus już od dłuższego czasu jest dostępna dla posiadaczy konsoli japońskiego producenta. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy jedynie jeden wariant tej usługi, teraz sytuacja uległa zmianie i mamy aż trzy różne warianty, a co za tym idzie są one w różnych cenach. Jednak to czego najbardziej oczekują sami gracze to co miesięczne premiery nowych tytułów w ramach Playstation Plus. Nowe tytułu jakie pojawiły się właśnie w usłudze w czerwcu to

NBA 2K23

NBA 2K23 to kolejna odsłona koszykarskiej serii, która zawiera aktualne składy i drużyny biorące udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie. Gracze będą mogli dołączyć do swojej ulubionej drużyny, poprowadzić własną karierę, czy na nowo rozstrzygnąć historyczne spotkania.

Jurrasic World Evolution 2

Jurrasic World Evolution 2 pozwala wcielić się w projektanta jedynego w swoim rodzaju parku rozrywki. Gracze będą mogli współpracować z postaciami znanymi z kultowych filmów, m.in. z doktorem Ianem Malcolmem w celu ochrony i kontrolowania dzikich dinozaurów szalejących na terenie USA.

Trek to Yomi

Trek to Yomi to produkcja stworzona przez Leonarda Menchiari oraz polskie studio Flying Wild Hog, inspirowana japońskim kinem samurajskim. Gracze wcielą się w młodego wojownika, który chce pomścić śmierć swojego mistrza.

Powyższe produkcje są dostępne od 6 czerwca 2023 do 3 lipca 2023 roku włącznie.

Aktualnie w ramach Playstation Plus mamy trzy główne rodzaje abonamentów czyli

– Playstation Plus Essentials

– Playstation Plus Extra

– Playstation Plus Premium

Jeśli aktualnie nie korzystacie z żadnego z abonamentów warto zainteresować się najświeższymi promocjami między innymi na abonamenty Playstation Plus, którego „dorwać” możecie 25% taniej niż zazwyczaj. Prócz abonamentów Playstation w promocji jeszcze bez przeszkód znajdziecie również różnego rodzaju akcesoria do konsol i oczywiście same gry. Zdecydowanie jest w czym przebierać.

Źródło: informacja prasowa