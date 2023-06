Motorola z nowymi składanymi smartfonami

O tym, że Motorola szykuje na bieżący rok aż dwa składane smartfony pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach MobileWorld24.pl. Jednak już teraz po ich oficjalnej premierze możemy powiedzieć znacznie więcej, po pierwsze mamy dwa modele czyli motorola razr 40 Ultra oraz motorola razr 40. Po pierwsze oba urządzenia to typowe składane telefony w poziomie, tutaj Motorola nie chciała jakoś mocno eksperymentować, jednak można ogólnie powiedzieć, że model z dopiskiem Ultra to flagowiec, natomiast podstawowy model jest to już typowy przedstawiciel mocnej średniej półki. Jakie są różnice pomiędzy jednym jak i drugim modelem? Jak wyglądają oba modele?

Po pierwsze motorola razr 40 Ultra to flagowiec, więc jak przystało na smartfon z wyższej półki cenowej mamy do czynienia z flagowym układem co prawda nie na bieżący rok, ale mimo wszystko z tych świeższych od Qualcomma czyli Snapdragon 8+ Gen 1, do tego dochodzi 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jednak w Polsce będzie dostępny jedynie drugi wariant. Jednak najważniejszym elementem zdecydowanie jest ekran. Tutaj mamy dwa, główny wewnętrzny o przekątnej 6,9 cala wykonany w technologii pOLED, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 2640×1080 pikseli do tego odświeżanie na poziomie 165 Hz. Zauważalnie większy jest za to wyświetlacz zewnętrzny, bowiem aż 3,6 cala również pOLED z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i rozdzielczością 1066×1056 pikseli. Co ważne dzięki tak dużemu wyświetlaczowi (zajmuje ona prawie całą połówkę telefonu) będziemy mogli odpalić na nim praktycznie wszystkie gry czy aplikacje. Ciekawe jak całość będzie działać w praktyce, ale może być naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Reszta specyfikacji jest już bardziej standardowa czyli głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos, do tego główny aparat to 12 Mpx jednostka, drugi do kompletu to 13 Mpx aparat. Aparat do selfie mamy już 32 Mpx. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 3800 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania o mocy do 30 W, a także indukcyjnego do 5 W.

motorola razr 40 ultra będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych Viva Magenta (plecki z wegańskiej skóry), Black i Glacier Blue (tutaj plecki szklane chronione szkłem Gorilla Glass Victus).

Jeśli chodzi o drugi z modeli to różnice pomiędzy nimi nie są aż tak znaczące, co wychodzi na plus. Po pierwsze zdecydowanie najbardziej rzuca się w oczy zauważalnie mniejszy ekran zewnętrzny bo „tylko” 1,5 cala, wewnętrzny nie uległ zmianom w porównaniu do Ultra, bo jest pOLED 6,9 cala, ale z częstotliwością ciut mniejszą bo 144 Hz. Drugą zasadniczą różnicą jest procesor w motorola razr 40 mamy do czynienia z układem Qualcomma ale już Snapdragonem 7 Gen 1, do tego jest nieco większa bateria bo już 4200 mAh.

Na koniec najważniejsze – ceny i dostępność. Wersja motorola razr 40 ultra w wariancie 8 GB RAM i 256 GB ROM jest dostępna w przedsprzedaży już od początku miesiąca w cenie 5499 zł, do tego jeśli zdecydujemy się na oddanie starego telefonu możemy zyskać dodatkowo 1000 zł. Promocja trwa od 1 do 14 czerwca, w regularnej sprzedaży ten model będzie dostępny od 15 czerwca bieżącego roku. Drugi z modeli czyli motorola razr 40 w tej samej konfiguracji czyli 8 GB RAM i 256 GB ROM to koszt 3999 zł. Jednak tutaj nie wiemy kiedy dokładnie ten model pojawi się na sklepowych półkach.

Jak Wam się podobają najnowsze propozycje od Motoroli? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa