Wiemy kiedy i gdzie zadebiutują nowe smartfony Samsunga

Od pewnego czasu w branży mobilnej technologii w szczególności można zauważyć nowy trend – praktyczny brak sezonu ogórkowego. Jeszcze kilka lat temu od mniej więcej czerwca do końcówki sierpnia nie działo się nic ciekawego – żadnych premier i nowości, a do tego jeszcze przecieków też jak na lekarstwo. Sezon jesienny otwierał najczęściej Unpacked Samsunga lub nieco później targi IFA w Berlinie. Jednak w ostatnim czasie mocno się ta tendencja i teraz premiera goni premierę, może jest ich nieco mniej, ale są i producenci coraz częściej starają się przykuć naszą uwagę.

Samsung najczęściej w drugiej połowie sierpnia szykował dla nas istną ucztę nowych premier, na to wygląda, że nie inaczej będzie w przypadku bieżącego roku. Nowych urządzeń na Samsung Unpacked najpewniej zobaczymy co najmniej kilka. Wśród pewniaków można wymienić między innymi Samsunga Galaxy Flip 5, Galaxy Fold 5 czy zestaw nowych smartwatchy sygnowanych logiem koreańskiego producenta. Nie można również zapomnieć o najnowszych tabletach z linii Galaxy Tab S9. Oczywiście są to na razie tylko plotki, więc może się finalnie okazać, że urządzeń zobaczymy mniej, bo coś się jeszcze po drodze zadziałało. Konferencja w tym roku odbędzie się w rodzinnym kraju Samsunga czyli w Korei Południowej, dokładniej w Seulu. Jednak nic poza informacją gdzie cały event się odbędzie nic więcej nie wiemy.

Plotki sugerują, że w bieżącym, 2023 roku nie będziemy musieli tak długo czekać na oficjalną prezentację nowych smartfonów, zegarków i tabletów od Samsunga. Mówimy dokładniej o dacie 26 lipca, co wydaje się nadzwyczaj wczesnym terminem. Oczywiście jak wspomniałem wcześniej jak na razie to tylko plotka, ale wydaje się ona całkiem prawdopodobna, chociażby ze względu na to, że potwierdza ją kilka różnych źródeł.

