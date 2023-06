Rewizje Playstation 5. Czym jest A-Chassis, B-Chassis i C-Chassis?

Na sklepowych półkach od blisko trzech lat można kupić dwie podstawowe modele konsoli japońskiego producenta. Playstation 5 Digital oraz Playstation 5 z napędem Blu-Ray. Jednak prócz takiego podziału, od premiery urządzenia pojawiły się znacznie subtelniejsze zmiany nazywane rewizjami. To nic innego jak te same wersje konsol tylko z drobnymi modyfikacjami pod maską urządzenia, które nie wpływają w żaden sposób na działanie konsoli i jej wydajność. Na co w takim razie zwrócić uwagę przy zakupie nowej konsoli? Czy w ogóle przejmować się rewizjami konsol Playstation 5? Na powyższe pytania postaram się udzielić odpowiedzi w tym poradniku. Zapraszam do lektury.

Czym są rewizje konsol Playstation 5?

Rewizja konsoli to ta sama konsola z identycznymi podstawowymi podzespołami, która została później zmodyfikowana podczas już istnienia konsoli na rynku przez producenta w celu np. zmniejszenia kosztów produkcji czy lepszego chłodzenia. Rewizje pod względem wyglądu zewnętrznego czy wydajności między sobą w ogóle się nie różnią. Zmiany jeśli już zachodzą to tylko i wyłącznie w przypadku „bebeszków” konsoli. W przypadku Playstation 5 przez blisko trzy lata pojawiły się dokładnie trzy rewizje tej konsoli czyli A-Chassis , B-Chassis oraz C-Chassis. Najpewniej w toku ewolucji konsoli również pojawią się kolejne jej wersje. Co ważne poszczególne rewizje konsol dotyczą zarówno wersji digital jak i tej z napędem.

Jak sprawdzić jaką mam rewizję konsoli Playstation 5?

Rewizję konsol najszybciej i najłatwiej rozpoznać można poprzez numer seryjny konsoli. Znajdziemy go zarówno w dokumentacji konsoli jak i nadrukowany na samej konsoli od spodu (jeśli ustawiamy konsolę w pionie) lub na lewej krawędzi jeśli jest ustawiona w poziomie.

Znaczenie symboli

CFI – litery kodowe konsoli Playstation 5, zawsze takie same

1xxx (pierwsza cyfra) – niezmienna przy każdym numerze seryjnym

x2xx (druga cyfra)- numer rewizji. 0 to wersja premierowa, a później pojawiły się 1 i 2

xx34 – ostatnie dwie cyfry sugerują z jakiego regionu pochodzi konsola (Europa, Stany Zjednoczone, Azja itd.)

Litery A i B oznaczają poszczególne wersje konsoli, A z napędem, B to tak zwana digital

Po tych oznaczeniach możemy w łatwy sposób sprawdzić jakiej rewizji mamy konsole oraz to skąd ona podchodzi.

Wersja z dyskiem

CFI-1000A (premierowa) – 4.5kg.

CFI-1100A (2021) – 4.2kg.

CFI-1200A(2022) – 3.9kg.

Wersja digital:

CFI-1000B (premierowa) – 3.9kg

CFI-1100B (2021) – 3.6kg

CFI-1200B (2022) – 3.4kg

Która rewizja konsol jest najlepsza?

CFI-1000, tzw. A-Chassis

To pierwsza rewizja konsoli, która pojawiła się na premierę. Jest najcięższy ze wszystkich konsol, ale też jest najdroższa w produkcji. W związku z problemami Sony z dostępności wentylatorów i radiatorów, zdarzały się przypadki, że w obrębie jednej rewizji pojawiały się trzy różne rodzaje wentylatorów. Jeden z tych rodzajów niestety był zauważalnie głośniejszy od innych i z tym fantem nie dało się zbyt dużo zrobić, wówczas konsola chodziła znacznie głośniej od pozostałych wersji.

CFI-1100 tzw. B-Chassis

Okrzyknięta najgorszą sławą, choć nie do końca sprawiedliwie. Po pierwsze największą zmianą jest wprowadzenie mniejszego radiatora, który w połączeniu z kolei lepszym wentylatorem finalnie sprawuje się bardzo dobrze i po testach widać, że różnicy pomiędzy poprzednią rewizją jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła praktycznie nie ma. Zmian było więcej, bowiem ramkę stanowiącą główną konstrukcję nieco inaczej rozmieszczono. Konsola też zauważalnie schudła, więc jeśli chodzi o wydajność i odprowadzanie ciepła mitem jest stało się że wersja B-Chassis przegrzewa się czy dzieje się z nią coś niedobrego.

CFI-1200 tzw. C-Chassis

To najnowsza rewizja, która pojawiła się w ubiegłym roku i wprowadza najpewniej najwięcej zmian w porównaniu do podstawowego startowego modelu. Jest zdecydowanie najlżejsza, ponad 600 gram różnicy to sporo zważywszy że nadal jest to równie wydajne rozwiązanie co podstawowa wersja. Ta rewizja ma zauważalnie mniejszą płytę główną, również mniejszy radiator od poprzedniej rewizji, ale zyskaliśmy rurkę, która dodatkowo odprowadza ciepło i przechodzi na drugą stronę. Dla wielu też sporym plusem jest to, że najnowsza rewizja zużywa o 30 W mniej energii, niż pierwsza startowa wersja konsoli.

Podsumowując, jeśli do tej pory byliście już w posiadaniu konsoli Playstation 5 zdecydowanie nie warto jej zmieniać na którąkolwiek nowszą rewizję. Jest to droga zabawa i nie poczujecie żadnej różnicy jeśli chodzi o samo działanie konsoli czy nawet wygląd. Ci z Was, którzy stoją przed zamiarem zakupu nowej konsoli lepiej wybierać najnowszą rewizję, choć powiem szczerze, że w przypadku aktualnych stanów magazynowych większość sprzedawanych modeli to właśnie najnowsza wersja. Przed zakupem warto zapytać jaką wersję kupujemy Sam nie tak dawno zakupiłem PS5 i bez problemów można otrzymać wersję tak zwaną C-Chassis. Macie już swoje konsole PS5? Dajcie znać w komentarzach z której rewizji i jak Wam się sprawdzają.